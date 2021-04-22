Mutasyon etkisi! Koronavirüs testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı

Bu durumun tek nedeninin olmadığını ifade eden Turan, "Bunun altında yatan birinci neden, virüsün mutasyona uğraması, mutant virüslerin toplumda yayılmasıydı. İkincisi, toplumun hareketliliğinin artmasıydı. Tüm bu nedenlerle beraber ne yazık ki pozitiflik oranları çok arttı. Bu durum hastanelere çok kötü yansıyor. Hastaneye yatış yükü oluşturuyor, servislerde ve yoğun bakımlarda yoğunluk söz konusu oluyor." diye konuştu.