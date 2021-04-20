Ramazan ayında kilo almamak için 10 altın kural

Ramazan ayında öğün sayısı sınırlanırken buna karşın öğünlerdeki menü çeşitliliği arttığını belirten Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Aysun İpek, "Uzun süreli açlık sonrası porsiyon kontrolünü sağlayamamak, kilo alınmasına neden olur. Özellikle gece beslenmesinin ön planda olduğu bu dönemde sağlıklı tercihler yaparak kilo almamak hatta vermek mümkün olabilir" dedi.



ANİ MİDE GERGİNLİĞİNE DİKKAT

İftarda ve sahurda birdenbire ve çok fazla yemekle mideyi doldurmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan İpek, "Ani mide gerginliği; tansiyon yükselmesine, insülin gibi kan şekerini dengeleyen hormonların anormal salgılanmasına enden olabilir. Özellikle insülin direnci veya diyabeti olan bireylerin Ramazan ayı boyunca kan şekerini yavaş yükselten gıdalar ile beslenmeleri, şekerli gıdalar ve aşırı meyveden uzak durmaları gerekir" şeklinde konuştu.



KİLO ALMAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aysun İpek, "Ramazan ayını hem sağlıklı geçirmek hem de bu ayda kilo almamak için dikkat edilmesi gereken 10 altın kuralı ise şu şekilde açıkladı:

"İftarda 2 bardaktan (400 ml) fazla su içmeyin. Su tüketimine iftardan 1 saat sonra devam edin. Yemekle birlikte aşırı su tüketimi, sindirimi yavaşlatarak kendinizi uzun süre şiş hissetmenize neden olur. İftar yemeği, iftardan 2-2.5 saat sonra sağlıklı bir ara öğün ve sahur şeklinde 2 ana 1 ara öğün planlayın. Bu öğün düzeni ile açlık seviyenizi kontrol altında tutabilirsiniz. İftardan sonraki ara öğünlerinizi kabuklu yemişlerden ceviz, fındık, badem vb ve yanına 1 meyve olacak şekilde planlayın. Tatlı krizlerinizi bu öğün ile önleyebilirsiniz. Haftanın 3 günü iftardan 2,5 saat sonra veya bir sağlık probleminiz yoksa iftardan 1 saat önce egzersiz yapın. Evdeki yürüyüş bandı, eliptik bisikleti kullanın veya online egzersiz programlarından faydalanın. Sahurda mutlaka 1-2 yumurtayı ister haşlanmış ister omlet şeklinde tercih edin. Yumurta 36 saate kadar tok tutan altın besin olarak bilinir. Sahur öğününden ortalama 45 dakika sonra uyuyun. Sahurda yiyip hemen yatmayın. Sindirim için midenize zaman verin. İftarda daha çok tavuk, hindi, balık gibi sindirimi daha kolay olan beyaz eti tercih edin. Yanında salata yerine daha çok pişmiş sebze tercih edin. Öğünlerinizi mutlaka iyi çiğneyin ve yavaş yiyin. İftardan hemen sonra asla meyve veya tatlı tüketmeyin. Eğer tatlı vazgeçilmezinizse, haftada 1-2 gün sahur öğününde tüketebilirsiniz. Her akşam iftardan 30 dakika sonra kimyon, rezene, nane veya papatya çayı için."



ORUÇ TUTANLAR 14.00-15.00 ARASINDA TARTILMALI

Ramazan ayında beslenme saatlerinin değişmesi ile kabızlık, hazımsızlık, şişlik, gaz problemleri kişinin kilo takibinde hatalı ölçümler ile karşılaşmasına sebep olabileceğini de hatırlatan İpek, "Bahsedilen altın kuralların uygulanması sorunları ortadan kaldırarak doğru kilo takibini destekleyecektir. Ayrıca Ramazan ayında oruç tutanlar öğleden sonrası 14.00-15.00 saatleri arasında tartılmalıdır" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN