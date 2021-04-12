Son dakika: Koronavirüs hastalarına sıcak duş uyarısı! Felakete davetiye

"Toplumda pek bilinmiyor ancak koronavirüs hastalarının sıcak buharlı duş yaptıkları zaman hastalığı ağır geçirme ve yoğun bakıma girme risklerinin önemli ölçüde artıyor" diyen Özsezgin, "Hastalığınızın ilk zamanlarında 'Bir duş alayım, ter atayım' düşüncesiyle eğer dikkat etmeden biraz sıcak suyla duş alınması sırasında, kendi soluğunuzdan dışarı çıkan virüsler, banyodaki sıcak hava ve buharın etkisi ile tekrar akciğerinize giriyor. Böylece farkında olmadan kendi kendinizi reenfekte ediyorsunuz. Bu da viral yükünüzü artırıp hastalığı ağır geçirmenize neden oluyor" dedi. Milliyet'in haberine göre Kovid-19 tanısı alan kişilerin özellikle de ateşinde yükselme belirtileri varsa sıcak duştan kesinlikle uzak durması gerektiği uyarısında da bulunan Uzm. Dr. Özsezgin, şunları dedi: