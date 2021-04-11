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İkinci doz aşısını olmayanlar dikkat! Eğer koronavirüse yakalanırsanız her şey sil baştan!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı 'de ve aşıları uygulanıyor. 2 doz halinde uygulanan aşının ilk dozunu olduktan sonra koronavirüse yakalananlar için şoke eden bir açıklama geldi. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 180 gün sonra sil baştan aşı olacağını açıkladı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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İkinci doz aşısını olmayanlar dikkat! Eğer koronavirüse yakalanırsanız her şey sil baştan!

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, aşısının ilk dozunu olduktan sonra tedbiri elden bırakarak virüs kapanlara kötü haber verdi. Hülür, böyle bir durumda kişiye ikinci dozun yapılmadığını, 180 gün sonra belirlenen aralıklarla tekrar iki doz aşı uygulandığını bildirdi.

Daha önce 'den alınan -CoV-2 inaktif , nisan ayı itibarıyla da 'dan alınan teknolojisi / aşılarının uygulanması tüm 'de devam ediyor.

10 Nisan itibarıyla yapılan aşısı 19 milyona yaklaştı. 11 milyona yakın vatandaşa birinci doz, 8 milyona yakın vatandaşa ise ikinci doz aşı uygulandı.

Virüsten koruyuculuk oranları bilim adamlarınca onaylanan her iki aşının uygulanması devam ederken, birinci doz aşı olduktan sonra tedbirlere uymayıp virüs kapanlara da kötü haber geldi.



"BAŞA DÖNÜLÜYOR"
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, korona virüs aşısının birinci dozu sonrası nadir de olsa pozitif olan vatandaşların olduğunu bildirdi. Böyle bir durumda aşılamanın ikinci doz safhasına geçilemediğini belirten Hülür, "Eğer ilk aşıyı olduktan sonra pozitif tespit edildiyse, bakanlığımızın E-nabız üzerindeki sistemi, aşı için öncelikli grupta olunmadığı mesajını veriyor.

Pozitif olanlara iyileşmenin olduğu 10 günden sonra 180 gün takvimi işletiyor. 180 günün sonunda tekrar aşı yapılabiliyor ve başa dönülüyor. Yani o kişi yeniden iki doz aşı olmak durumunda. Şuanda hakkı gelmiş 60 yaşında ama 1 ay önce pozitif olan bir kişiye de, aşı için öncelikli grupta olduğu ancak daha önce Covid-19 geçirdiği için aşı yapılamaz uyarısı geliyor" dedi.

Hülür, vatandaşların tedbirleri elden bırakmadan bu sürecin bitmesini sabırla beklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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