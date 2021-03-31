Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı
Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu? Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 31 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum... İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 30 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.
Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi
Ayrıntılar geliyor...
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI
30 MART
29 MART
28 MART
27 MART
26 MART
25 MART
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24 MART
23 MART
22 MART