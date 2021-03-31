31 Mart 2021, Çarşamba
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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı

Son dakika haberi... 'de ve vefat artışları sürüyor mu? covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 31 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de vefat ve vaka sayısında son durum... İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 30 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de vefat ve vaka sayısında son durum...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi

Ayrıntılar geliyor...

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI

30 MART

29 MART

28 MART

27 MART

26 MART

25 MART

24 MART

23 MART

22 MART

İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi! İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA HARİTASI GÜNCELLENDİ!

ABD koronavirüsün kaynağını açıkladı! ABD KORONAVİRÜSÜN KAYNAĞINI AÇIKLADI!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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