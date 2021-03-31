31 Mart 2021, Çarşamba
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Vatandaşlar Sinovac ve BioNTech aşılarından birini tercih edebilecek! Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sorgulama nasıl yapılır?

'de koronavirüse karşı aşılama sürerken aşılarının da ülkeye gelmesi sonrası vatandaşlar artık hangi aşıyı olmak istediklerini sisteminden kendileri seçebilecek. Peki koronavirüs randevusu ? Hangi aşıyı olmak istediğimizi nasıl seçebiliriz? Aşı durumu nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Vatandaşlar Sinovac ve BioNTech aşılarından birini tercih edebilecek! Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sorgulama nasıl yapılır?

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Yapılan toplam sayısı 16 milyonu geçti.

BIONTECH AŞILARI DEPOLARA GİRDİ

'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Bakanlık depolarına yerleştirildi.

30 MİLYON DOZ İÇİN ANLAŞILDI

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı, nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

Aşılar, depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?

Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa için (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken veya BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

İLLERDEKİ VAKALARDA SON DURUM

İllerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (13,57), Siirt (22,65), Şanlıurfa (28,98), Mardin (31,24), Van (31,58), Muş (33,57), Hakkari (35,65), Diyarbakır (36,28), Bitlis (37,04), Uşak (38,71), Batman (46,11), Kars (55,8), Ağrı (59,02), Denizli (68,4), Bingöl (69,56), Afyonkarahisar (70,43), Manisa (82,72), Burdur (82,74), Tunceli (86,29), Adana (86,95), Kahramanmaraş (89,03)

Hatay (89,13), Kırşehir (95,87), Karabük (106,32), Aydın (109,11), Mersin (110,66), Muğla (112,81), Isparta (112,88), Sivas (114,33), Kırıkkale (114,46), Elazığ (117,87), Erzurum (118,95), Düzce (123,33), Gümüşhane (124,2), Nevşehir (124,28)

Zonguldak (126,01), Artvin (131,56), Ardahan (134,15), Gaziantep (134,16), Bartın (136,2), Niğde (140,58), Antalya (143,86), Iğdır (145,05), Kütahya (153,12), Karaman (154,95), İzmir (156,48), Bursa (159,68), Bayburt (161,15), Yozgat (169,17)

Sakarya (181,17), Bolu (183,61), Ankara (184,29), Adıyaman (199,7), Erzincan (200,06), Bilecik (227,69), Aksaray (231,44), Çorum (232,77), Eskişehir (235,25), Osmaniye (244,1), Çankırı (247,88), Rize (250,03), Kayseri (260,16), Kocaeli (262,11), Edirne (265,84), Tekirdağ (273,06)

Tokat (273,47), Trabzon (278,24), Amasya (279,89), Malatya (283,32), Kırklareli (298,28), Ordu (322,96), Kilis (324,25), Kastamonu (329,19), Konya (334,97), Balıkesir (344,84), Çanakkale (348,81), Sinop (354,8), Giresun (397,57), Yalova (400,65), İstanbul (401,62), Samsun (586,84)

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