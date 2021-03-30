SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 30 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI

29 MART