Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Covid-19 vaka sayısı
Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu? Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 30 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum... İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 30 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.
Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI
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