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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Covid-19 vaka sayısı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Covid-19 vaka sayısı

Son dakika haberi... 'de ve vefat artışları sürüyor mu? covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 30 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de vefat ve vaka sayısında son durum... İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Covid-19 vaka sayısı

SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 30 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de vefat ve vaka sayısında son durum...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KORONAVİRÜS TABLOLARI

29 MART

28 MART

27 MART

26 MART

25 MART

24 MART

23 MART

22 MART

21 MART

20 MART

Mavi sarı turuncu kırmızı iller hangileri? MAVİ SARI TURUNCU KIRMIZI İLLER HANGİLERİ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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