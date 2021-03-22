Acı biberin faydaları: Beyinde mutluluk hormonu salgılıyor

VATANDAŞ DA AYNI GÖRÜŞTE

Acı biberin dilde ve ağız içinde acı yanma hissine rağmen mutluluk verdiğine vatandaş da katılıyor. Semt pazarında acı biber satın alan Hasan Ters, "Biber yiyince mutlu oluyorum. Her yemekte yerim acıyı" derken, Yasin Önce ise "Yemeği yedikçe yediriyor, mutluluk da veriyor. Mutlu oluyorum. Doğal hem de vücuda faydalı" dedi. Biber satıcısı Habibe Kahraman ise, "Kanseri önler. Ağabeyim de çok sever, ben de çok severim. Her zaman yeriz. Mutlu da eder diye düşünüyorum" dedi.