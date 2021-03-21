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Son dakika: Pandemi süreci kilo aldırdı

Son dakika haberi... Pandemi sürecinin önemli yan etkilerinden biri de kilo almı oldu. 'da yapılan bir araştırmaya göre, 'de yaşayanlar 9 ayda ortalama 5, 5 kilo aldı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: Pandemi süreci kilo aldırdı

Kovid-19 salgını herkesin yaşamını derinden etkiledi.

Salgının etkileri azaldıkça pandemi sürecine ilişkin daha fazla araştırma yapılmaya başlandı.

Son araştırma 'dan geldi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve önlemler nedeniyle 'de yaşayanlar bir yılda ortalama 5,5 kilo aldı.

Evden çalışmanın yaygınlaşması spor salonlarının kapalı olması kilo almayı hızlandırdı.

14 yaş altındakilerde ise bu süreçte yetişkiniler kadar kilo almadı. Çocukların sadece yüzde 14 kilo aldı.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir uyarı da Başbakanı 'dan gelmişti. Johnson toplumunun şişmanladığı uyarısında bulunmuş ve bu durumun en az salgın kadar tehlikeli olduğu uyarısında bulunmuştu.

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