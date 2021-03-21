Son dakika: Pandemi süreci kilo aldırdı
Son dakika haberi... Pandemi sürecinin önemli yan etkilerinden biri de kilo almı oldu. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Berlin'de yaşayanlar 9 ayda ortalama 5, 5 kilo aldı.
YAŞAM A Haber
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Evden çalışmanın yaygınlaşması spor salonlarının kapalı olması kilo almayı hızlandırdı.
14 yaş altındakilerde ise bu süreçte yetişkiniler kadar kilo almadı. Çocukların sadece yüzde 14 kilo aldı.
Geçtiğimiz günlerde benzer bir uyarı da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan gelmişti. Johnson İngiliz toplumunun şişmanladığı uyarısında bulunmuş ve bu durumun en az salgın kadar tehlikeli olduğu uyarısında bulunmuştu.