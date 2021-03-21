Son dakika: Pandemi süreci kilo aldırdı

Geçtiğimiz günlerde benzer bir uyarı da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan gelmişti. Johnson İngiliz toplumunun şişmanladığı uyarısında bulunmuş ve bu durumun en az salgın kadar tehlikeli olduğu uyarısında bulunmuştu.

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