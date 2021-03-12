Kilis'te koronavirüs vakaları tavan yaptı!

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka yoğunluğunun yüzde 163'e yükseldiği kentin, yüksek riskli iller kategorisinden çok yüksek riskli iller kategorisine geçmesi bekleniyor.