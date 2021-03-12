12 Mart 2021, Cuma
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Kilis'te koronavirüs vakaları tavan yaptı!

Son dakika haberi... Turuncu kategoride bulunan ’te koronavirüs vakaları artarken, kentin çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor. Öte yandan Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

SAĞLIK İHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Kilis'te koronavirüs vakaları tavan yaptı!

sınırına sıfır noktada bulunan 'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. verilerine göre vaka yoğunluğunun yüzde 163'e yükseldiği kentin, yüksek riskli iller kategorisinden çok yüksek riskli iller kategorisine geçmesi bekleniyor.

Tüm uyarı ve alınan tedbirlere rağmen Kilis'te yükselen vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.

Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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