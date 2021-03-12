Kilis'te koronavirüs vakaları tavan yaptı!
Son dakika haberi... Turuncu kategoride bulunan Kilis’te koronavirüs vakaları artarken, kentin çok yüksek riskli iller arasında yer alması bekleniyor. Öte yandan Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
SAĞLIK İHA
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka yoğunluğunun yüzde 163'e yükseldiği kentin, yüksek riskli iller kategorisinden çok yüksek riskli iller kategorisine geçmesi bekleniyor.
Tüm uyarı ve alınan tedbirlere rağmen Kilis'te yükselen vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.
Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
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