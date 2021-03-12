Makyaj yapanlar dikkat! Pandemi cilt problemlerini tetikledi mi?

Koronavirüs pandemisi bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nicola Ralph, geçtiğimiz ay katıldığı Derm- Live etkinliğinde maske kullanımının cildimizde yol açtığı problemleri ve çözüm yollarını anlattı…

PANDEMİ DÖNEMİ CİLT PROBLEMLERİNİ TETİKLEDİ Mİ?

Pandemi, daha çok 'maskne' olarak bilinen akne alevlenmesini tetikledi ancak daha önce tedavide iyi giden sedef hastalığı ve atopik dermatiti olan birçok hastamda da tetiklenme yaşandığını gördüm. Bunun nedeni muhtemelen herkesin maruz kaldığı artan stres, ayrıca viral hastalıklar gibi enfeksiyonlar da vücuda baskı yaparak cilt rahatsızlıklarının alevlenmesine neden oluyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE MASKE NEDENİYLE SÜRTÜNME VE TAHRİŞ ARTTI. PEKİ, CİLT BAKIMI NASIL OLMALI?

Makyaj yapanlara 'Akne Cosmetica'ya (gözeneklerin mekanik olarak tıkanmasının neden olduğu akne) yol açabilecek çok ağır makyajdan (ağır sıvı makyaj katmanları) kaçınmalarını tavsiye ederim. Bunun yerine yağsız, komedojenik olmayan (siyah nokta oluşturmayan) mineral bazlı bir makyaj yapılmalı. Ayrıca makyaj fırçalarına daha fazla dikkat edilmeli ve bakteri oluşumunun önlenmesi için haftada bir temizlenmeli. Makyaj fırçaları, özellikle makyaj çantasının dibinde bırakıldıklarında yağ, kir ve bakteri biriktirir, bu yüzden makyaj fırçaları temiz bir ortamda saklanmalı. Ayrıca her akşam yüz temizliğine ciltte güneş kremi, makyaj, kir gibi maddeleri emülsiyonlaştıracak micellar su ile başlanmalı ve ardından gözeneklerin daha derinlemesine temizlenmesi için salisiklik asit içerebilen yumuşak bir krem temizleyici ile devam edimeli.

'MASKE'Yİ ÖNLEMEK İÇİN GÜNLÜK RUTİN:

Her gün maskenizi takmadan önce yüzünüzü nazik bir temizleyici ile yıkamanızı, cilt bariyerini korumak için yağsız (komedojenik olmayan, siyah nokta oluşturmayan) bir nemlendirici uygulamanızı ve ağır makyaj yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim.

Makyaj yaparsanız, ürünlerin gözenekleri tıkama olasılıklarının çok daha düşük olmasına dikkat edin, yağsız ürünler tercih edin. Mineral makyaj aynı zamanda anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu ve anti-akne çinko içerdiğinden benim favorim.

Makyajı çıkarırken salisilik asit içeren bir temizleyici ekleyebilir ve gözenekleri temiz tutmak için topikal bir retinoid uygulayabilirsiniz ve bu da gözenekleri sıkılaştırır.

Retinoidinizi akşam uyguladıktan sonra, cilt bariyerini korumak için retinoidin kurumasına izin verdikten sonra bir nemlendirici de kullanabilirsiniz.

ERKEKLER DE CİLTLERİNİ TEMİZLEMELİ, NEMLENDİRİCİ KULLANMALI

Maske takan sakallı erkekler için de bir cilt bakımı rutini gerekir. Sakal kılları da cildi tahriş edebileceğinden bazı bileşenlere dikkat etmeleri gerekir. Erkekler maskelerini takmadan önce her sabah nazik bir yüz temizleyiciyle yüzlerini yıkamalı. Akşamları, gün boyunca ciltte biriken kir, yağ, bakteri birikimini gidermek için salisiklik asit içeren bir temizleyici ile yıkayabilirler. Ayrıca günlük nemlendirici kullanabilirler ancak sabahları sakallarına sürmek yerine her akşam gece kuruyabilen bir nemlendirici tercih edebilirler. Bu bölgede hassas cildi tahriş edebilecek SLS (sodyum defne sülfat), parabenler, koku içeren ürünlerden kaçınmalılar.