İlk sonuçlar açıklandı! İkinci doz Kovid-19 aşısı yaptıran kaç kişi virüse yakalandı?

'YAKIN ZAMANDA AŞIDA İKİNCİ GRUBA GEÇİLECEK'

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs ile mücadelede iki yöntem olduğunu belirterek, "Biri virüse hiç yakalanmamak, fiziksel mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek. Bunun yanında bir de aşımız var. Dünya 2020 sonbaharından itibaren aşılamaya başladı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak ocak ayının başında aşılamaya başladık.