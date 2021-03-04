Gelecek günler için önemli bir müjde! Çin aşısının faz 3 sonuçları çıktı: Yüzde 100 önlüyor

ÖNEMLİ BİR MÜJDE

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın konuyla ilgili olarak, Hürriyet'e, şunları söyledi: "Hastalığı önemli ölçüde engellemesi, daha önemlisi vakaların ağırlaşması ve hastaneye yatmasını tamamen engellemesi, gelecek günler için önemli bir müjdedir. Aşılanma oranı yüzde 60'lara ulaştığı zaman, ülkemizde vaka görülme sıklığında ve hastaneye yatma yüzdesinde çok önemli düşüşler olacaktır. Tüm bunlara rağmen aşı olan herkes maske ve mesafe kurallarına uymalı."