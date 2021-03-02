Malatyalı ustalar uyardı: Çiğ köftede hileye dikkat!

"Kalitesiz baharat, tatlandırıcı, renklendiriciler konuluyor bazı çiğ köftecilerde ve bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu sonuç olarak gıda. İnsanların tükettiği evlerine, eşlerine, çocuklarına yedirdikleri bir şey, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak gıda, kaliteli olmak zorundadır. İnsanlar sadece damak tadına bakarlar ama gerçekten çiğ köftenin aslı, gerçeği ana maddesi, bulgur sarımsak, isot ve baharattır. Şimdi cevizli yapan, muzlu yapan, yoğurtlu yapan, bulyon kullananları duyuyoruz. Bulyon pişmiş etten hazırlanmış bir yiyecektir. Çorbalara lezzet vermek adına, pilavlara, çorbalara katılır. Çiğ köftenin de baş harfleri 'çiğ' deniyor zaten. Pişmiş etle hiçbir alakası yok ama bulyon kullanan çok fazla çiğ köfteci var. Bu da bakteriye neden oluyor."

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