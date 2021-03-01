Op. Dr. Serkan Barışkan: Burun estetiği ciddi iştir

Yüzün tam ortasında bulunan ve görüntüyü direkt olarak etkileyen burun, estetik cerrahinin en popüler alanlarından biri. Estetik kaygılar taşıyan hastaların en çok talep ettiği uygulamaların da başında geliyor. O nedenle sağlıklı hastane koşulları, uygun teknikler ve alanında yetkin bir hekim tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor.



HEKİMİN TECRÜBESİ BAŞARIYI ETKİLER

Operasyonun kişilerin görüntüsüne direkt etki ettiğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz ve Baş & Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Barışkan şöyle diyor: "Burun estetiğinde amaç, kişinin çenesi, gözleri ve yanakları ile uyumlu bir burun elde etmektir. Bu nedenle hastanın operasyondan ne beklediğini bilmesi çok önemli. Yüzün genel özelliklerini dikkate alan ve burna hangi teknikle müdahale edilmesi gerektiği konusunda tecrübeli hekim faktörü de hasta memnuniyetini, operasyonun başarısını direkt etkiliyor."





DOKTOR-HASTA İLETİŞİMİ ÖNEMLİ

Dr. Barışkan, doktor ve hasta arasındaki iletişimin de sonucu büyük oranda etkilediğini söylüyor: "Doktorun operasyon öncesi hasta ile iyi bir iletişime girmesi önemli. Hastaların isteklerine göre burun şekilleri değişiklik gösteriyor. Bazı hastalar doğal ve düz burun isterken, bazıları daha kalkık ve gösterişli bir burun isteyebiliyor. Ancak operasyonun başarılı olduğunun göstergesi; ameliyat geçirdiği anlaşılmayan, doğal, yüzle uyumlu ve estetik ölçülere uygun bir burundur."