Koronavirüs salgınında umut veren gelişme: Son 5 haftadır düşüşte! Nedeni aşılar mı?



"AŞILARIN ETKİSİNİN ŞU ANDA HİSSEDİLMESİ OLASI DEĞİL"

Bloomberg'in verilerine göre şimdiye kadar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 87 ülkede şimdiye kadar 193 milyon doz aşı uygulandı ve küresel olarak vaka sayısının düşmesinde bu durumun etkili olabileceği düşünüyor. Ancak, İngiltere'de yer alan Reading Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Simon Clarke'a göre, aşılara hala dünyanın büyük bir çoğunluğunun erişimi yok ve bu durumda küresel olarak etkisinin hissedilmesi olanaklı değil.