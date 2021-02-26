Prof. Dr. Köksal Yuca uyarıyor: Güzelleşmek isterken estetik kurbanı olmayın

Son yıllarda estetik operasyonlara olan ilgi arttı. Bu ilgiye paralel olarak "merdiven altı" diye tabir edilen, işlemlerin uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığı güzellik merkezlerinin sayısında da artış oldu. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, uzman doktorların bulunmadığı güzellik merkezindeki risklere dikkat çekerek estetik yaptırmayı düşünenleri uyardı: "Hatalı uygulamalar geri dönüşü olmayan sonuçlara, hatta ölüme bile yol açabilir."







BOTOKS YAPTIRIRKEN GÖZÜNÜZDEN OLMAYIN

Yüz bölgesine yapılacak hatalı işlemlerin çeşitli komplikasyonlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Köksal Yuca, yalnızca ameliyatların değil dolgu ve botoks gibi uygulamaların da mutlaka uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini söyledi: "Yüz bölgesi için düşünülen her işlem dikkatle yapılmalıdır. Burası gözümüze, burnumuza, beynimize giden damarların bulunduğu bir bölgedir. Dolgu ve botoks işlemleri enjeksiyonlarla yapılır. Enjeksiyon iğnesinin de kesinlikle bu damarlardan uzak tutulması gerekir. Merdiven altlarında, ehil olmayan ellerde yapılan işlemler çeşitli komplikasyonlara yol açabilir, hatta körlük ya da nekroza bile neden olabilir. Baş, boyun, özellikle de yüz bölgesine yönelik 'minimal cerrahi işlemler' dediğimiz tüm uygulamalar, yetkili hekim grubu tarafından yapılmalıdır."