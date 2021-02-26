26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

'yı etkisi altına alan çöl tozlarının hafta sonu 'ye gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, "Çöl tozlu bölgelerde virüsler, daha fazla risk teşkil edebilir. Dışarı çıkmamız gerekiyorsa maskeye daha fazla dikkat etmemiz ve mümkün olduğunca dışarıda daha az durmamız gerekir" dedi. Çöl tozları nedeniyle virüsün havada daha fazla kaldığını belirten Şenyiğit, kapı ve pencereleri kapatmaları uyarısında bulundu. Peki ? İşte haberin detayları...

SAĞLIK DHA
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
ABONE OL
Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları ve kumlar, yüksek basınç alanında bulunan Avrupa'yı etkisi altına aldı. Çöl tozlarının hafta sonu ise yoğunluğu azalarak, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, çöl tozlarının KOAH hastası, bronşit ve astımı olanlarda atak sıklığını artırabildiğini söyledi.

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

Prof. Dr. Şenyiğit, çöl tozlarının yoğun olacağı yerlerdeki vatandaşa kapı ve pencereleri kapatmaları uyarısında bulundu. Kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Şenyiğit, "Bronşiti, alerjisi ve astımı olan hastaların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

Eğer o bölgede çöl tozları çok aktifse bu nasıl belli olur? Pencereden baktığınız zaman bulanık bir hava varsa o zaman çöl tozlarının o bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde pencere açılmayacak, kapılar açılmayacak, zaten sokağa çıkma kısıtlaması da var hafta sonu.

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

İvedi bir ihtiyaç için dışarı çıkmak gerekiyorsa o hastanın kendisi dışarı çıkmayacak, mutlaka başkasını gönderecek ve ihtiyacını öyle giderecek" diye konuştu.

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

'ÇÖKME HIZI YAVAŞLAYAN VİRÜS, HAVADA DAHA FAZLA ASILI KALIYOR'

Çöl tozlarının etkisiyle çökme hızı yavaşlayan virüslerin, havada daha fazla asılı kaldığını ve bunun da daha fazla risk teşkil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Lütfen, çöl tozları eğer yaşadığımız bölgede etkinse havada kendini belli ediyorsa dışarı çıkmayalım.

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

Alerji, astım, KOAH varsa çok dikkatli olmamız gerekiyor. Virüslerin çökme hızını etkileyen farklı etmenler var. Mesela rutubetli, nemli havalarda virüslerin çökme hızı daha yavaşlıyor ve dolayısıyla bulaşıcılığı da artıyor. Bundan dolayı çöl tozlarının yoğun olduğu bölgelerde, virüslerin havada daha fazla kalacağını ve daha fazla risk teşkil edeceğini düşünüyorum.

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

Bu nedenle hafta sonu eğer dışarı çıkmamız gerekiyorsa maskeye daha fazla dikkat etmemiz, mümkün olduğunca da dışarıda daha az durmamız gerekiyor" dedi.

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

'ÇÖL TOZLARI, AVRUPA'DAKİ MUTASYONLU VİRÜSÜ TAŞIMAZ'

Avrupa'daki mutasyonlu virüsün çöl tozlarıyla gelemeyeceğini de vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Çöl tozlarının olduğu ortamda eğer virüsü pozitif olan bir hasta varsa öksürmeyle beraber virüs, o ortamda biraz daha uzun süre kalabilir.

Avrupa'daki mutasyonlu virüs çöl tozlarıyla gelir mi? Uzmanlardan flaş uyarı: Kapı-pencereleri kapatın dışarı çıkmayın!

Avrupa'dan o mutasyonlu virüslerin çöl tozlarıyla birlikte gelmesi beklenmez" diye konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA