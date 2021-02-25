Uzman isimden flaş açıklama: Maskeler ne zaman çıkacak?

'ŞU AN DAHA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR'

Maskeye şu an daha çok dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Tekin, şunları söyledi:

"Vaka sayıları azalmışken, bunu sürdürebilmek için maskeye olan hassasiyetimizin daha da ön planda olması gerekiyor. Yakında sınırlı normalleşme de olacak. Bu süre içerisinde en önemli koruyucumuz maskedir. Maske hayatımızda olacak, mesafe ve hijyen kurallarına normalleşme başlasa bile devam edeceğiz. Vaka sayılarının azalmış bir şekilde devam etmesine katkı sağlamış oluruz. Normalleşmeyi ve maskesiz gezmeyi çok özledik ama bir gerçek var ki Covid- 19 salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. O yüzden sınırlı normalleşme geldiği zaman maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyet gösterelim. Vaka sayılarımız devam ediyor ve hala negatif duruma gelmemiş. Aşılama sayısı artarak, vaka sayılarında düşüş yaşandığında o zaman maskeyi hayatımızdan çıkarma durumunu konuşabiliriz."