Uzmanlardan 'geleneksel tıp' uyarısı: Bakanlık onayı olmalı!

Van'daki çalışmalarına 1 yıl önce başlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi kapsamında, pandemi nedeniyle 1 ay önce YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Ek Hizmet Binası'nda hasta kabulüne başlandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da desteklenen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına şimdiden rağbetin çok yüksek olduğu belirtildi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nin Sorumlusu Doç. Dr. Dilek Kuşarslan Avcı, "Merkezimizde fitoterapi (bitkilerle tedavi), hipnoterapi (hipnozla tedavi), ozon terapi, mezoterapi, kupa, hacamat ve sülük tedavileri verilmektedir. Bunlara yeni başka uygulamalarımızda olacak. Diğer bölümlerle birlikte görüş alışverişi yaparak mevcut olduğu rahatsızlığı birlikte değerlendirerek, sonrasında hangi tedaviyi uygulayacağımıza karar vererek tedavilerine başlıyoruz. Hastalarımızdan oldukça güzel sonuçlar alıyoruz" dedi.

COVİD-19 GEÇİRENLERE DESTEK

Merkeze, Van'ın yanı sıra bölge illerden ve aynı zamanda Irak'tan bile talep olduğunu belirten Doç. Dr. Avcı, "Hastaların hastanemize müracaat ederek geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından yararlanmak istediğini öğrendik. Biz de kapasitemizi ona göre artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Merkezin 1 ay önce hasta kabulüne başladığını kaydeden Doç. Dr. Avcı, özellikle Covid-19 geçirmiş hastaların yoğunlukla tercih ettiğini söyledi. Avcı, "Bu 1 aylık sürede bize sıklıkla Covid-19 geçirmiş hastaların yorgunluk, nefes darlığı, halsizlik, yürüyememe, konsantrasyon bozukluğu gibi sıkıntısı olanları çok oldu. Biz bu hastalarımıza özellikle ön değerlendirme yaptıktan sonra ozon tedavisine başladık ve bu tedaviyle çok kısa sürede hastalarımızın tamamından yanıt aldık. Aynı zamanda birtakım fitoterapi ürünleri de önerdik. Bunun yanı sıra hipnoterapi ile başvurular almaktayız. Bununla ilgilide Van ve çevre illerde hekim olarak bu uygulamayı yapan merkez yok" dedi.