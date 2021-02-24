Pandemi kuralları en iyi durumda olan il! Koronavirüs Hakkari'den temizlendi

Pandemi kurallarında en iyi durumda olan Hakkari'de alınan tedbirler meyvesini vermeye başladı. Vali İdris Akbıyık, kurallara uyan Hakkari halkına teşekkür ederek, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına büyük oranda riayet ediyorlar. İnşallah bu dikkatimiz bundan sonra da devam edecek. Bunun yanında özellikle sağlık teşkilatımıza, doktorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu başarıların altında devletin vatandaşıyla beraber kurum ve kuruluşlarıyla birlik beraberlik içinde hareket etmesinin büyük bir rolü var. Emniyet, jandarma, il özel idaremizin maddi destekleri ve Hakkari halkının destekleriyle bu başarı sağlandı. Bundan sonra işimiz daha zor, çünkü bunu devam ettireceğiz ve inşallah koronayı Hakkari'de temizleyeceğiz" dedi.