Sigaradan kurtulmanın en kolay yolu! Sigarayı bırakmak isteyenler dikkat
Koronavirüs salgını sürecinde sigara içen kişilerin hastalığı daha ağır atlatması sigaranın korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Sigara ve tütün grubu içenlerde ölüm riskinin daha yüksek olduğu kanıtlandı. Sigaradan kurtulmanın en kolay yolu 9 besinden geçiyor. İşte detaylar.
1-Dutsu meyveler
Dutsu meyveler, antioksidan etkisi yüksek ve C vitamini yönünden zenginlerdir. Vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmalarını sağlarlar.
Ayrıca yüksek lif içeren bu besinlerin kalorileri neredeyse yok denecek kadar da azdır.
Anti-bakteriyel (mikrop karşıtı) özelliklere sahip bu meyveyi tüketmeyi ihmal etmeyin.
3-Kivi
Sigaranın içindeki zararlı maddelerin vücutta yok ettiği A, C ve E vitaminlerini yerine koyar.
C vitamini ile dolu olan kivinin sadece 1 kasesi günlük olarak alınması gereken C vitamini değerinin yaklaşık yüzde 273'ünü karşılar. Bu da vücuttaki toksinlerin atılmasında oldukça etkilidir.
Yapılan çalışmalar, kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astımlı kişilerin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.
4-Havuç suyu
Havuç suyunun yapısında vücuttaki nikotinin dışarı atılmasını sağlayan A, B, C ve K vitaminleri bulunur.
Havuç suyunda bulunan ve cildin beslenmesini sağlayan zengin vitaminler, nikotinin matlaştırdığı cildin ışıldamasına da yardımcı olur.
5-Nar
Nar, kan dolaşımının rahatça sağlanmasına ve kanıdaki hücresi sayısının yeterli seviyede tutulabilmesine yardımcı olur.
Aynı zamanda nar, güçlü antioksidan özellikleriyle pek çok besine oranla 3 kat daha fazla antioksidan içerir.
Ayrıca narda bulunan polifenoller, serbest radikallerin uzaklaştırılması, inflamasyonun azaltılması ve hücre hasarlarının önlenmesine yardımcı olarak her türlü kanseri ve inflamatuar hastalığı önleyici özelliğe sahiptir.
Nar tüketimi kalp ve damar sağlığı üzerindeki koruyucu etkisi dolayısıyla da mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.
6-Ispanak
Ispanak, tütünün tadını bozarak sigara bırakma sürecinde kişiye destek olur.
Yapısında birçok vitamin ve yüksek oranda folik asit bulunduran ıspanağın faydalarından yararlanmak için az pişmiş ya da çiğ şekilde tüketmeyi tercih edin.
7-Brokoli
Brokolinin yapısında bolca B5 ve C vitaminleri bulunur. Bu özelliği sayesinde de akciğerleri sigaranın yarattığı hasara karşı korur.
Brokoli gibi "brassika" türü sebzelerde bulunan sülforapan maddesinin, akciğer hücrelerinde bulunan ve hücreleri toksinlerin zararlı etkilerinden koruyan "NRF2" geninin faaliyetini artırdığı kanıtlandı.
Ayrıca sigara içen ya da sigarayı bırakmış kişilerin akciğer kanserine yakalanma riskini de azaltıyor.
8-Su
Su, hayat içeceğidir. Su, vücudunuzdaki toksinleri, cildiniz vasıtasıyla atmanızı sağlar.
Nikotin, vücudu susuz bıraktığından vücudunuz için gerekli sıvıyı yeniden depolamak için günde yaklaşık 8-12 bardak su içmeniz gerekiyor.
9-Sarı kantaron
Sigarayı bırakırken kişilerin zorlandığı sinirlilik, huzursuzluk ve yoksunluk krizlerine yardımcı olur.
Sarı kantaron çayını sigara bırakma sürecinde ve bıraktıktan sonra da tüketebilirsiniz.
Milliyet