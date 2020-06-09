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Sigara kullananlar dikkat! Nikotindeki büyük tehlike

'de Tıp Fakültesinin yaptığı araştırmanın sonuçları "Journal of " dergisinde yayımlandı. Araştırma çerçevesinde 281 hastası arasında beyin kanseri metastazının içenlerde daha yaygın olduğu gözlendi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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SİGARA KULLANANLAR DİKKAT! BÜYÜK TEHLİKE
Nikotinin, kanserin akciğerlerden beyne sıçramasını tetikleyebileceği bildirildi. 'de Tıp Fakültesinin yaptığı araştırmanın sonuçları "Journal of " dergisinde yayımlandı. Araştırma çerçevesinde 281 hastası arasında beyin kanseri metastazının içenlerde daha yaygın olduğu gözlendi. Bunun üzerine uzmanlar, kan-beyin engelini aşabilen nikotinin metastatik beyin kanserini tetikliyor olabileceği teorisini fareler üzerinde test etti.

"TÜMÖRLERİN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYEN..."

Akciğer kanserine yakalanmaları için genleriyle oynanmış farelere verildiğinde hayvanlarda beyin tümörü gelişme olasılığının aniden arttığı gözlendi. Daha derinlemesine yapılan inceleme, nikotinin, beyinde bulunan bir tür bağışıklık hücresi olan mikroglinin yüzeyindeki reseptörlere bağlandığını, bunun mikroglinin tümörleri imha eden M1 formundan tümörlerin büyümesini destekleyen M2 formuna geçmesine neden olduğunu ortaya koydu.

Farelerin beyinlerinde yüksek sayıda M2 formunda mikrogli hücresine rastlandığı da belirtildi. Öte yandan uzmanlar, krizantem bitkisinde doğal olarak bulunan partenolid bileşeninin, mikroglinin M2 formuna dönüşmesine engel olduğunu, fareler partenolid ile tedavi edildiklerinde beyin kanserine yakalanmadıklarını keşfetti.

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