Koronavirüse karşı kapalı ortamlarda burun bölgesini mutlaka kapatın! En çok burunda yoğunlaşıyor

Koronavirüs salgının başladığı ilk dönemden bu yana Kovid-19 hastalığına yakalanan hastalarıyla yakından ilgilenen Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, koronavirüs salg��nı hakkında toplumu bilgilendirici açıklamalar yaptı; bireylerin virüse karşı korunma için yapması gerekenlerden, toplumdaki izolasyona, virüsün teşhisinde önemli olan noktalardan ek semptomlara kadar açıklamalarını hâlâ sürdürüyor. Uluslararası çalışmalarda koronavirüsle ilgili yeni gelişmeleri anbean takip eden Prof.Dr. Altundağ, Cell dergisinde yayımlanan çok yeni bir çalışma hakkında Sabah'a özel açıklamalarda bulundu:

VİRÜSLE İLGİLİ ÖRNEK ALIMINDA BURUNDA YOĞUNLAŞILDI

"Öncelikle yapılan çalışmalar özellikle viral yük konusunda bize önemli bilgiler sundu. Koronavirüs tanısı için kullanılan örnek çubuklarının analizinde burun sürüntülerinden, boğaz sürüntülerine göre çok daha fazla miktarda virüs elde edilmesiyle ilk süreç başlamıştı. Burun ve boğaz tutulumu arasında ciddi bir fark olduğunun tespit edilmesi çok önemli bir nokta oldu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki dünyada ve ülkemizde her PCR testi ile Kovid19 tanısı konulacak diye bir durum yok. Kimi zaman PCR testi negatif olan hastaların akciğer bulgularını tomografiyle tespit ettiğimiz vakalar oldu. Bu durum tabii ki testin alındığı hastalık dönemine ilişkin nedenleri de içermekle birlikte aynı zamanda burun ve boğaz örneklerini alma konusunda daha hassas davranılmasını ve özellikle burundan virüsün çok daha kolay elde edildiğinin tespitiyle birlikte örnek alımındaki hassasiyetin de burundan alınmasında yoğunlaşılmasını getirdi."

YENİ BİR ARAŞTIRMADA BURNUN ÖNEMİ NE?

"Bu sürecin tespiti ile birlikte ACE2 reseptör proteinine yoğun olarak tutulum gösteren 'SARS-CoV-2 virüsünün hangi organlara en fazla yatkınlığı var?' konusunu da gündeme getirdi. Daha öncesindeki bilgilerimizde ACE2 resptör proteninin akciğer bölgesinde çok yoğun olduğunu ve akciğer tutulumunun çok sık olduğunu biliyorduk. Bu bulgulara ek olarak Cell dergisinde yayımlanan çok yeni bir çalışma, ACE2 resptör proteini yoğunluğunun en fazla burun bölgesinde olduğunu ve virüsün burun içerisinde çok hızlı bir yoğunlaşma gösterdiğini açıkladı. Bu tespitin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık tüm klinik bilgilerimiz Koronavirüs enfeksiyonunda erken tanı ve erken tedavinin, salgınla mücadelenin başarısını olumlu yönde etkilediği yönünde."



KOKU ALMA BOZUKLUĞU ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ

"Virüs koku alma bozukluğu gibi bir bulguyu burun içerisinde yoğun olarak yerleşip yaptığında erken tanı süreci ile bu kişilerde çok daha başarılı sonuçlar alacağımız da ortaya konulmuş durumda. Çünkü dünya protokollerinden çok farklı olarak bazı ilaç tedavilerine hastalığın erken dönemlerinde başlamayı Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerdi. Bu önerilerle şimdiye kadar iyi sonuçlar da aldık. Koku kaybı pek çok hastalıkta erken uyarı sistemi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bugün de artık biliyoruz ki Koronavirüs enfeksiyonunda da koku kaybı karşımıza erken bulgu olarak çıkabilmekte.

BURUN BÖLGESİNİ MUTLAKA KAPATIN, HIZLI BULAŞA YOL AÇABİLİR

"Vücutta virüs tutulumu için uygun olan alıcı proteinin en fazla burunda olması hastalık bulaşını engellemek için neden maskelerin burnumuzu kapatmasını da net açıklamış oldu. Normalleşmenin bu döneminde en önemli hedefimiz yeni vaka sayısını azaltmak. Yeni vakanın azalması için de yapılması gereken virüsün en yoğun olarak bulunduğu burun bölgemizi mutlaka ve özellikle kapalı ortamlarda kapatmak ve olası fiziksel mesafeye dikkat edilemeyen koşullarda bulaşı engellemek. Artık biliyoruz ki Koronavirüs enfeksiyonu virüsün en fazla bulunduğu alanın burun bölgesi olması ile hem hızlı bulaşa yol açabilir hem de klinik tablo olarak karşımıza özel burun ile ilişkili bulgular ile de gelebilir."

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