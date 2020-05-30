Koronavirüse karşı kapalı ortamlarda burun bölgesini mutlaka kapatın! En çok burunda yoğunlaşıyor
Uluslararası çalışmalarda koronavirüsle ilgili yeni gelişmeleri anbean takip eden Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Cell dergisinde yayımlanan çok yeni bir araştırma hakkında özel açıklamada bulundu. Bu yeni araştırmaya göre Altundağ, ACE2 resptör proteini yoğunluğunun en fazla burun bölgesinde olduğu ve virüsün burun içerisinde çok hızlı bir yoğunlaşma gösterdiğini belirtti. Ayrıca burun bölgesinin, kapalı ve kalabalık ortamlarda mutlaka maskeyle kapatılması gerektiği ve hızlı bulaşa yol açılmamasın böylece engellenebileceğini ifade etti. İşte o yeni araştırmanın detayları...
Koronavirüs salgının başladığı ilk dönemden bu yana Kovid-19 hastalığına yakalanan hastalarıyla yakından ilgilenen Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, koronavirüs salg��nı hakkında toplumu bilgilendirici açıklamalar yaptı; bireylerin virüse karşı korunma için yapması gerekenlerden, toplumdaki izolasyona, virüsün teşhisinde önemli olan noktalardan ek semptomlara kadar açıklamalarını hâlâ sürdürüyor. Uluslararası çalışmalarda koronavirüsle ilgili yeni gelişmeleri anbean takip eden Prof.Dr. Altundağ, Cell dergisinde yayımlanan çok yeni bir çalışma hakkında Sabah'a özel açıklamalarda bulundu:
VİRÜSLE İLGİLİ ÖRNEK ALIMINDA BURUNDA YOĞUNLAŞILDI
"Öncelikle yapılan çalışmalar özellikle viral yük konusunda bize önemli bilgiler sundu. Koronavirüs tanısı için kullanılan örnek çubuklarının analizinde burun sürüntülerinden, boğaz sürüntülerine göre çok daha fazla miktarda virüs elde edilmesiyle ilk süreç başlamıştı. Burun ve boğaz tutulumu arasında ciddi bir fark olduğunun tespit edilmesi çok önemli bir nokta oldu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki dünyada ve ülkemizde her PCR testi ile Kovid19 tanısı konulacak diye bir durum yok. Kimi zaman PCR testi negatif olan hastaların akciğer bulgularını tomografiyle tespit ettiğimiz vakalar oldu. Bu durum tabii ki testin alındığı hastalık dönemine ilişkin nedenleri de içermekle birlikte aynı zamanda burun ve boğaz örneklerini alma konusunda daha hassas davranılmasını ve özellikle burundan virüsün çok daha kolay elde edildiğinin tespitiyle birlikte örnek alımındaki hassasiyetin de burundan alınmasında yoğunlaşılmasını getirdi."
YENİ BİR ARAŞTIRMADA BURNUN ÖNEMİ NE?
"Bu sürecin tespiti ile birlikte ACE2 reseptör proteinine yoğun olarak tutulum gösteren 'SARS-CoV-2 virüsünün hangi organlara en fazla yatkınlığı var?' konusunu da gündeme getirdi. Daha öncesindeki bilgilerimizde ACE2 resptör proteninin akciğer bölgesinde çok yoğun olduğunu ve akciğer tutulumunun çok sık olduğunu biliyorduk. Bu bulgulara ek olarak Cell dergisinde yayımlanan çok yeni bir çalışma, ACE2 resptör proteini yoğunluğunun en fazla burun bölgesinde olduğunu ve virüsün burun içerisinde çok hızlı bir yoğunlaşma gösterdiğini açıkladı. Bu tespitin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık tüm klinik bilgilerimiz Koronavirüs enfeksiyonunda erken tanı ve erken tedavinin, salgınla mücadelenin başarısını olumlu yönde etkilediği yönünde."
KOKU ALMA BOZUKLUĞU ERKEN TEŞHİS İÇİN ÖNEMLİ
"Virüs koku alma bozukluğu gibi bir bulguyu burun içerisinde yoğun olarak yerleşip yaptığında erken tanı süreci ile bu kişilerde çok daha başarılı sonuçlar alacağımız da ortaya konulmuş durumda. Çünkü dünya protokollerinden çok farklı olarak bazı ilaç tedavilerine hastalığın erken dönemlerinde başlamayı Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerdi. Bu önerilerle şimdiye kadar iyi sonuçlar da aldık. Koku kaybı pek çok hastalıkta erken uyarı sistemi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bugün de artık biliyoruz ki Koronavirüs enfeksiyonunda da koku kaybı karşımıza erken bulgu olarak çıkabilmekte.
BURUN BÖLGESİNİ MUTLAKA KAPATIN, HIZLI BULAŞA YOL AÇABİLİR
"Vücutta virüs tutulumu için uygun olan alıcı proteinin en fazla burunda olması hastalık bulaşını engellemek için neden maskelerin burnumuzu kapatmasını da net açıklamış oldu. Normalleşmenin bu döneminde en önemli hedefimiz yeni vaka sayısını azaltmak. Yeni vakanın azalması için de yapılması gereken virüsün en yoğun olarak bulunduğu burun bölgemizi mutlaka ve özellikle kapalı ortamlarda kapatmak ve olası fiziksel mesafeye dikkat edilemeyen koşullarda bulaşı engellemek. Artık biliyoruz ki Koronavirüs enfeksiyonu virüsün en fazla bulunduğu alanın burun bölgesi olması ile hem hızlı bulaşa yol açabilir hem de klinik tablo olarak karşımıza özel burun ile ilişkili bulgular ile de gelebilir."
DAMLA KAYA
DİĞER SAĞLIK HABERLERİ
- Yılbaşına kadar ücretsiz
- Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...
- Temizlik malzemelerindeki gizli tehlike!
- Boğaziçi Üniversitesi: Aşı çalışmaları planlanan tarihin...
- Bu uyarıya dikkat! Çorabınız ayak bileğinizde iz bırakıyorsa…
- Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...
- Bilimsel olarak kanıtlandı! Bu besinler yiyince mutluluk veriyor
- Her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketirseniz...
- Bilim Kurulu Üyesi: Ankara, İstanbul, İzmir'de normale geçiş...
- Çok önemli uyarı! Kansere sebep oluyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: TOKİ Diyarbakır 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura çekilişi
- Son dakika: Muğla Datça'ta korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD son depremler listesi
- Bakan Soylu'dan 40.000 bekçi kadrosu açıklaması! 2020 bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi başvuru tarihi...
- Bakan Soylu müjdeyi verdi! 2.500 kadın polis alımı yapılacak! 2020 polis alımı ne zaman, şartlar neler?
- YKS adayları dikkat! ÖSYM Başkanı'ndan flaş açıklamalar! 2020 YKS sınavı nasıl olacak? Koronavirüse yakalananlar...
- Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, ŞOK, BİM kaça kadar açık?
- ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!
- Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!
- Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...
- Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?