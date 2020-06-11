KKKA Bilim Kurulu toplandı! İşte dikkat edilmesi gerekenler...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında yapıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında toplanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu Toplantısında, Türkiye'deki mevcut durum ve Kurban Bayramı öncesinde alınacak tedbirler değerlendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe başkanlığındaki toplantıda, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının Türkiye'deki mevcut durumu ve kontrolüne yönelik alınan tedbirler değerlendirildi.
Toplantıda, hem hayvan hareketliliğinin hem de insan ile hayvan temasının arttığı Kurban Bayramı öncesinde alınacak tedbirler ve stratejiler de belirlendi.
Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen KKKA, Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde daha yoğun görülüyor. Diğer ülkelerde hastalığa yakalananların ortalama dörtte biri hayatını kaybediyor. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 80'lere kadar çıkıyor. Türkiye'de ise uygulanan tedbirler, sürveyans sistemi ve etkin tedavi yaklaşımıyla ölüm oranı yüzde 4'lerde seyrediyor.
15 KİŞİ KKKA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye genelinde 10 Haziran itibarıyla, KKKA vaka sayısı geçen yıla göre artış göstererek 480'e ulaştı, 15 kişi ise hayatını kaybetti. KKKA Bilim Kurulunda, bu veriler ışığında alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.
Özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülen KKKA hastalığı, kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı. Hastalık, virüs taşıyan hayvanların ve hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da insanlara bulaşabiliyor. Ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve halsizlik en sık görülen bulgular. Hastalık kontrolünde kişisel korunma önlemleri büyük önem taşıyor.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar ise şöyle:
"Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.
- Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven vb.) çıkarmalı.
- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı.
- Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemeli.
KKKA hastalığına yönelik hazırlanan afiş, broşür, TV spot filmi, çocuklara yönelik animasyon filmi gibi eğitim materyaline Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasından, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kkka adresinden ulaşılabilecek.
DİĞER SAĞLIK HABERLERİ
- Almanya korona aşı için tarih verdi
- Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...
- Koronaya karşı çok önemli uyarı! En çok yoğunlaştığı yer...
- Çok önemli uyarı! Kansere sebep oluyor
- Prof. Dr. Ceyhan: Aşı çıkana kadar salgın özelliğini yitirir
- Bilim Kurulu Üyesi: Ankara, İstanbul, İzmir'de normale geçiş...
- Stresi azaltan ve mutlu eden besinler
- Sigara kullananlar dikkat! Büyük tehlike
- Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...
- Bilim Kurulu üyesi DSÖ'nün açıklaması sonrası uyardı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kıdem tazminatında son dakika gelişmesi! Yeni dönem başlıyor! İşte yeni formüller...
- Türkiye corona son durum: 11 Haziran koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü?
- Son dakika: Bekçilerin yetkileri nelerdir? 2020 Bekçilerin silah kullanma, üst arama, kimlik sorma yetkisi var mı?
- Milyonlara çifte maaş müjdesi! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman devreye girecek? TES nedir?
- A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...
- Altın fiyatları hareketli! Altın yükselecek mi? 11 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? 2020 işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?
- MEB son dakika: Karne nasıl olacak? 2020 Karneler ve diplomalar ne zaman verilecek? Karneler nasıl alınacak?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama: 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi nasıl alınır?
- Kredi kampanyasına yoğun ilgi! 2020 Halkbank, Ziraat, Vakıfbank konut ve taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?