Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler ve yorumlar sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, İlaç Takip Sistemi ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğini, satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarında kullanılmasının mümkün olmadığını ve vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.
"ANESTEZİ İLACININ BELİRLENMİŞ SERİLERİ..."
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler ve yorumlar sonrasında konunun tam olarak anlaşılması için açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Endoskopi ve kolonoskopi esnasında kullanılan propofol etken maddeli anestezi ilacının belirlenmiş serileri ile ilgili olarak daha önceden TİTCK tarafından kurumun internet sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik duyurular ilan edilmiştir. 9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda da İl Sağlık Müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarılar hatırlatılarak, İlaç Takip Sistemi üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir" denildi.
İMALATTAN SATIŞA KADAR TAKİP...
İlaç Takip Sistemi ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açılamada, şu ifadeler yer aldı:
"İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyri takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından, vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SAĞLIK HABERLERİ
- Siyah turpun faydaları nelerdir? Siyah turp nasıl tüketilmelidir?
- Dikkat! Severek tüketiyoruz ama...
- Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması! Kesinlikle...
- Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?
- 4 kat artış! Uzmanlardan kızamık uyarısı...
- Kozmetikteki ölümcül tehlike!
- Saç boyasında kanser riski!
- Hastayken hangi çorbayı içmeliyiz?
- Canan Karatay'ın açıklamaları Prof.Dr. Arif Verimli'yi çileden çıkardı!
- Çay tiryakileri dikkat! Siyah çayın faydaları nelerdir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "derbi" sorusu!
- Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?
- Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?
- Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?
- 1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramıştır?
- Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?
- Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!
- La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır?
- Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?
- Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmadı?
- 2020 Oscar adayları: İşte tüm dallardaki Oscar adaylıkları! Oscar ödülleri ne zaman?
- 14 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması geldi mi?