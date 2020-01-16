Bayat tavuğa çamaşır suyu!

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesinde et ve et ürünleri ön sıralarda yer alırken, akılalmaz hileler ortaya çıkıyor. Özellikle bayat, tarihi geçmiş ürünlerde yapılan oyunlar görenlerin tüylerini ürpertiyor.

Gıda teröristleri vatandaşa domuz eti sattı. Başvurdukları hileler ise cinayete teşebbüsten farksızdı. Vatandaşın hayatıyla oynayanlar için yasa hazırlandı. Buna göre sahtekarlar 5 yıl hapisle yargılanacak.



HİLE 1: Bayat tavuğu, çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar. 'Tazeymiş' gibi tezgaha diziıyorlar.



HİLE 2: Bozuk hindiyi, sosa batırıp rengini değiştiriyorlar. "Kırmızı et" diye satıyorlar.