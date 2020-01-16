16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bayat tavuğa çamaşır suyu!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.01.2020
BAYAT TAVUĞA ÇAMAŞIR SUYU!

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesinde et ve ön sıralarda yer alırken, akılalmaz hileler ortaya çıkıyor. Özellikle bayat, tarihi geçmiş ürünlerde yapılan oyunlar görenlerin tüylerini ürpertiyor.

Gıda teröristleri vatandaşa domuz eti sattı. Başvurdukları hileler ise cinayete teşebbüsten farksızdı. Vatandaşın hayatıyla oynayanlar için yasa hazırlandı. Buna göre sahtekarlar 5 yıl hapisle yargılanacak.

HİLE 1: Bayat tavuğu, çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar. 'Tazeymiş' gibi tezgaha diziıyorlar.

HİLE 2: Bozuk hindiyi, sosa batırıp rengini değiştiriyorlar. "" diye satıyorlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SAĞLIK HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN