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Adana kebabındaki büyük hile ortaya çıktı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.12.2019
ADANA KEBABINDAKİ BÜYÜK HİLE ORTAYA ÇIKTI

da hileli gıdalar arasına girdi. Türk sofrasının değişmezlerinden olan Adana kebabı da insan sağlığını tehdit eden ürünler arasına girdi. Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşı boyanarak oluşturulan toz biberin de kıymaya karıştırıldığı öne sürüldü.

da hileli gıdalar arasına girdi. Türk sofrasının değişmezlerinden olan Adana kebabı da insan sağlığını tehdit eden ürünler arasına girdi. Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşı boyanarak oluşturulan toz biberin de kıymaya karıştırıldığı öne sürüldü.

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