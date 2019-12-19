Adana kebabındaki büyük hile ortaya çıktı

Adana kebabı da hileli gıdalar arasına girdi. Türk sofrasının değişmezlerinden olan Adana kebabı da insan sağlığını tehdit eden ürünler arasına girdi. Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşı boyanarak oluşturulan toz biberin de kıymaya karıştırıldığı öne sürüldü.

Adana kebabı da hileli gıdalar arasına girdi. Türk sofrasının değişmezlerinden olan Adana kebabı da insan sağlığını tehdit eden ürünler arasına girdi. Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşı boyanarak oluşturulan toz biberin de kıymaya karıştırıldığı öne sürüldü.