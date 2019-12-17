Son dakika: Acı kırmızı biber tüketmek bakın neye iyi geliyor!
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Acı kırmızı biberin, kişinin inme ve kalp krizinden yaşamını yitirme ihtimalini önemli ölçüde azaltabileceği bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberde acı kırmızı biber tüketmenin yararlarından etraflıca bahsedildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Araştırma, Hastanede Tedavi ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü (IRCCS) Neuromed'de görevli bilim insanı Marialaura Bonaccio liderliğinde yürütülen çalışma, düzenli olarak acı biber tüketmenin kalp krizinden ölme riskini yüzde 40, inmeden ölme riskini ise yüzde 61 azaltabileceğini ortaya koydu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SAĞLIK HABERLERİ
- İçinden sesler gelen duvardan çıkanlar şok etti
- Kanser uzmanlarından büyük tavsiye
- Türkiye yaptı! Dünyada bir ilk
- Zeytindeki hile 'pes' dedirtti! Ayakkabı boyası...
- Boynu bu haldeydi! Acil ameliyata alındı...
- Kış aylarında bunu tüketen hasta olmuyor
- İşte nezle ve gripten korunmanın yolu
- Aileler dikkat! Çocuğunuz 7-8 aylıkken desteksiz oturamıyorsa...
- Enerji içeceklerindeki ölümcül risk!
- Tek tip sigara dönemi başladı
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Acı kırmızı biber tüketmek bakın neye iyi geliyor!
- Son dakika: İBB'nin çatısında intihar girişimi |Video
- PKK'lılar Vanlı iş adamının evine ses bombası attı
- 5 yaşındaki küçük çocuğun feci ölümü! Otomatik kapı faciası |Video
- Alevi vatandaşlar üzerinden kirli oyun! Çamur medyası yine yalan haberle tahrik ettiler
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
- 201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi
- MSB açıkladı! Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi
- Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması
- Rum muhalefeti: Türkiye bize meydan okudu
- Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Halk TV'nin satışı ve CHP'deki ilginç bağlantıları kaleme aldı
- Son dakika: Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama