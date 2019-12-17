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Son dakika: Acı kırmızı biber tüketmek bakın neye iyi geliyor!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
ACI KIRMIZI BİBER TÜKETMEK BAKIN NEYE İYİ GELİYOR!

Acı kırmızı biberin, kişinin inme ve kalp krizinden yaşamını yitirme ihtimalini önemli ölçüde azaltabileceği bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberde tüketmenin yararlarından etraflıca bahsedildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Araştırma, Hastanede Tedavi ve Sağlık Hizmetleri Enstitüsü (IRCCS) Neuromed'de görevli bilim insanı Marialaura Bonaccio liderliğinde yürütülen çalışma, düzenli olarak acı biber tüketmenin kalp krizinden ölme riskini yüzde 40, inmeden ölme riskini ise yüzde 61 azaltabileceğini ortaya koydu.

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