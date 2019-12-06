Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Mucize kan testi geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli bir kit hazırladıklarını, kan testiyle evlenmeden önce çiftlerin doğacak çocuklarında gelişebilecek rahatsızlıkları tespit edeceklerini belirtti. Koca, “Dünyada ilk olacak” dedi
Türkiye'nin ilaç sanayisinde yerli ve milli üretim hamleleri dünyada da ses getirmeye başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli kit'lerde büyük mesafe aldıklarını, dünyada örneği olmayan bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Üzerinde çalıştığımız kit ile yapılacak kan testiyle evlenmeden önce çiftlerin doğacak çocuklarında gelişebilecek rahatsızlıkları tespit edeceğiz. 3-4 hastalığın bir arada olduğu bu kit, dünyada ilk olacak" dedi.
SABAH'a açıklamalarda bulunan Koca, Türkiye'nin patentli yerli ilaçlarının dünya pazarında önemli bir yer edindiğini belirterek, "Türkiye'nin ilaç üretimine güven arttı. Daha çok fiyat düzenlemesi yaparsak, ihracatın bizden yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar artıyor. Sağlık Vadisi'ni genişletmeye karar verdik" açıklaması yaptı.
DEVLERDEN ÜRETİM
Türkiye'nin tıbbi cihazda dışa bağımlığının yüzde 14 azaldığını anlatan Koca, "Tıbbi cihaz ve yerli üretimi sağlık vadisi içinde oluşturacağımız serbest bölgeye taşıyoruz. Philips ve LG ile görüşmelerimiz sürüyor. İki dev firma üretim ve ihracatı bizim üzerimizden yapacak. Böylece tıbbi cihazların ekonomiye girdisi yüksek olacak. Önümüzdeki 7 yıl içinde üretim ve geliştirmeyi tamamlarız. Bu süre zarfında kendi MR, tomografi gibi cihazlarımızı üretmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
CİHAZDA 566 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Son 5 yılda tıbbi cihaz ithalatının yüzde 14 azaldığını, ihracatın ise yüzde 21 arttığını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:
"İlaç ihracatı son bir yılda yüzde 32 artarak 1.17 milyar dolara çıktı. İhraç ettiğimiz ilaçlarda yerli üretim içerikli ilaçların oranı ise yüzde 48.5. Geri ödeme kapsamındaki cihazlardaki yerli ürün kullanım oranı yüzde 34'e çıktı. Son bir yılda 223 milyon dolarlık tıbbi sarf malzemesi ihracatı yaptık. 59 milyon dolar ihracat geliriyle ortopedik implantlarda dünyada birinciyiz. Cihazda 566 milyon dolarlık ihracat yaptık."
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