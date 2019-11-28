Sigara içenlere kötü haber

"Sigara kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatarak zatürre oluşmasına sebep olmaktadır" diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Koşar, "Günde bir paket sigara zatürre riskini 2,9 kat artıyor" şeklinde konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Koşar, yaptığı açıklamada, "Akciğerde yapısal bozukluklara neden olan hastalıkları bulunanlar ve sigara içenler, zatürrenin daha sık görüldüğü ve ciddi seyrettiği hasta gruplarıdır" ifadelerine yer verdi.



"SİGARA ZATÜRRE RİSKİNİ 2,9 KAT ARTIYOR"

Koşar, "Sigara kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatarak zatürre oluşmasına sebep olmaktadır. Günde 10 ila 20 arası sigara kullanımı zatürre riskini 2,3 kat, 20 sigara kullanımı ise 2,9 kat artırır." uyarısında bulundu.



Kaynak: AA