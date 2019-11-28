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Sigara içenlere kötü haber

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.11.2019
SİGARA İÇENLERE KÖTÜ HABER

" kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatarak zatürre oluşmasına sebep olmaktadır" diyen Prof. Dr. , "Günde bir paket sigara zatürre riskini 2,9 kat artıyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. , yaptığı açıklamada, "Akciğerde yapısal bozukluklara neden olan hastalıkları bulunanlar ve sigara içenler, zatürrenin daha sık görüldüğü ve ciddi seyrettiği hasta gruplarıdır" ifadelerine yer verdi.

"SİGARA ZATÜRRE RİSKİNİ 2,9 KAT ARTIYOR"

Koşar, "Sigara kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatarak zatürre oluşmasına sebep olmaktadır. Günde 10 ila 20 arası sigara kullanımı zatürre riskini 2,3 kat, 20 sigara kullanımı ise 2,9 kat artırır." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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