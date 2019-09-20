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Ölüm saçan 12 besin uzmanlar tarafından açıklandı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.09.2019
ÖLÜM SAÇAN 12 BESİN UZMANLAR TARAFINDAN AÇIKLANDI

uzmanlar tarafından nedenleriyle açıklandı. Besinler vücudumuza çoğu zaman sağlık ve enerji verir. Fakat bazen sağlıklı sanarak tükettiğimiz besin türleri her zaman vücudumuza fayda sağlamayabiliyor. Uzmanlar bu konuda ebeveynleri çocuklarda boğulma riskine yol açabilecek besinlere karşı uyardı. Peki çocuklar için zararlı olabilecek nelerdir? İşte uzmanlardan "En ölümcül 12 besin" listesi.

uzmanlar tarafından nedenleriyle açıklandı. Besinler vücudumuza çoğu zaman sağlık ve enerji verir. Fakat bazen sağlıklı sanarak tükettiğimiz besin türleri her zaman vücudumuza fayda sağlamayabiliyor. Uzmanlar bu konuda ebeveynleri çocuklarda boğulma riskine yol açabilecek besinlere karşı uyardı. Peki çocuklar için zararlı olabilecek nelerdir? İşte uzmanlardan "En ölümcül 12 besin" listesi.

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