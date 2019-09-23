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Kalp sağlığını koruyan şifalı besinler! Uzmanlardan kalp sağlığı için öneriler

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.09.2019
KALP SAĞLIĞINI KORUYAN ŞİFALI BESİNLER

Kalp ve damar sağlığını korumak vücuttaki pek çok hastalığın önüne geçiyor. Tıbbi yöntemlerin yanı sıra kalp sağlığının korunması için doğadan faydalanmak şart. Sağlıklı bir vücudun ardında sağlıklı ve doğru beslenmenin olduğunu vurgulayan uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri de açıklıyor. Kalbi koruyan besinler nelerdir? İşte kalp sağlığınızı korumak için tüketmeniz gereken besinler...

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