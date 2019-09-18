19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Saçı dökülenlerin yemesi gereken besinler!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.09.2019
SAÇI DÖKÜLENLERİN YEMESİ GEREKEN BESİNLER!

Saçı dökülenlere uzmanlardan besin tavsiyesi gldi. Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup ve güçlendiriyor. Genellikle erkeklerin çok şikayetçi olduğu saç dökülmesiyle ilgili internette aranan "Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini ne engeller? gibi sorular aranıyor. Bazı kişilerin çok sevdiği bazı kişilerin de sevmediği bu yemeğin saç dökülmesine iyi geldiğini biliyor musunuz?

Dolayısıyla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Besin değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SAĞLIK HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN