17 Ocak 2026, Cumartesi
T.C.BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Giriş: 17.01.2026 00:00 Güncelleme: 17.01.2026 00:03
2025/95399 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/95399 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.000.000,00
|1
|Taşıt
|34GUG940 Plakalı, 2023 Model, VOLVO Marka, XC40 Tipli, B3154T57265952 Motor No'lu, YV1XZBBV2P2092410 Şasi No'lu, Gri Renkli, Benzin/Elektrik-110 kw, Otomatik Vitesli Otomobil
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 10:06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:06
14/01/2026(İİK m.114/4)
Basın No: ILN02382402
#ilan.gov.tr