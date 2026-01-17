T.C.BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/95399 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/95399 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.000.000,00 1 Taşıt 34GUG940 Plakalı, 2023 Model, VOLVO Marka, XC40 Tipli, B3154T57265952 Motor No'lu, YV1XZBBV2P2092410 Şasi No'lu, Gri Renkli, Benzin/Elektrik-110 kw, Otomatik Vitesli Otomobil

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:06

