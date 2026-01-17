Bazı bakanlık ve kurumlarda görev değişikliği! Atama Kararları Resmi Gazete'de

17 Ocak 2026, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Buna göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alınırken, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel, Savunma Sanayii Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine ise Kübra Yüceer göreve getirildi. Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 00:16 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 00:43
Resmi Gazete'de bazı bakanlıklar ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 33140 sayılı atama kararına 17 Ocak 2026 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAN SAĞTÜRK GÖREVDEN ALINDI

Atama kararına göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alınırken yerine Barış Salcan'ın ataması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel, Savunma Sanayii Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine ise Kübra Yüceer göreve getirildi.

