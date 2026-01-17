Bazı bakanlık ve kurumlarda görev değişikliği! Atama Kararları Resmi Gazete'de

TAN SAĞTÜRK GÖREVDEN ALINDI

Atama kararına göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alınırken yerine Barış Salcan'ın ataması yapıldı.