17 Ocak 2026, Cumartesi
Bazı bakanlık ve kurumlarda görev değişikliği! Atama Kararları Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Buna göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alınırken, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel, Savunma Sanayii Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine ise Kübra Yüceer göreve getirildi. Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Giriş Tarihi: 17.01.2026 00:16 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 00:43