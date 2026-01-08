08 Ocak 2026, Perşembe
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 08.01.2026 00:00 Güncelleme: 08.01.2026 00:01
T.C.
KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/419 Esas
KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/419 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :İhsangazi ilçesi, Haydarlar Köyü
ADA NO : 144
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 1362,9 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şevket Küçükzengin, Mustafa Küçükzengin
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/419 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026
Basın No: ILN02375679
#ilan.gov.tr