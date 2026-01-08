Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/638 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/638 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul ili, Şişli İlçesi, Kuştepe (tapuda Mecidiyeköy) Mahallesi, İnönü Caddesinde, tapunun 2528 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve İnönü Caddesinden 2 dış kapı numarası alan 4.290,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli İzmen Sitesinde 100/10960 arsa paylı B blok 7.kat (91) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamıdır.

Adres: Kuştepe (Tapuda Mecidiyeköy) Mahallesi, İnönü Caddesi, İzmen Sitesi, B Blok, 7.Kat, D:91 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 13:38

30/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02376686

#ilan.gov.tr