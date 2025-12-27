T.C. VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, Cumhuriyet Mahalle, Çarşı İçi Mevkii, 274 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi. Çarşıiçi Mevkii Beşikdüzü / TRABZON

Yüzölçümü : 95,14 m²

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi Sınırları İçinde Kalmaktadır

Kıymeti : 16.469.239,20 TL

KDV Oranı : Dükkanlar için satış bedeline göre 0,06347 oranı üzerinden % 20 KDV

Daireler için satış bedeline göre 0,070007 oranı üzerinden % 1 KDV

Daireler için ise satış bedeline göre 0,8665023 oranı üzerinden ise % 10 KDV



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:51

24/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

