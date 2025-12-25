25 Aralık 2025, Perşembe
T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/1318 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 2258
PARSEL NO : 5
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 45,83m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Güven Taşkıran, İlknur Candal, Murat Erkut, Nazilli Belediyesi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1318 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025
