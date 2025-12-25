T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/1318 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 2258

PARSEL NO : 5

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 45,83m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Güven Taşkıran, İlknur Candal, Murat Erkut, Nazilli Belediyesi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1318 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025

