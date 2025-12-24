T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/438 Esas 11.12.2025

Konu : Gaiplik İlanı Hk,İLAN

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bedrettin Mahallesi, 924 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın maliki olarak görünen Emin kızı Hatice'nin gaip olması nedeniyle dava konusu taşınmazın malikinden bugüne kadar haber alınamadığından ismi geçenin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıs adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenileni tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/438 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince ismi geçenin gaipliğine ve gaip adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

