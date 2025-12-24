ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ELAZIĞ VALİLİĞİ

Elazığ ili, Baskil ilçesi, Koçyolu köyü 113 ada 42,189 ve 190 parsellerde tesis kadastrosu ve kadastro yenileme çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yanlış sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 113 ada 42 nolu parselin yüzölçümü 2844.76 m², 113 ada 189 nolu parselin yüzölçümü 5554.82 m² ve 113 ada 190 nolu parselin yüzölçümü 6082.53 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

