T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/314 Esas

KARAR NO : 2025/485

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/09/2025 tarihli ilamı hakkında yetkisizlik kararı verilen Hilmi ve Ayşe oğlu, 01/06/1979 doğumlu, Aydın, Buharkent, Ortakçı mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET ESER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE ve internette İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.11.2025

Basın No: ILN02364833

#ilan.gov.tr