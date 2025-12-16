T.C.TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı TEDAŞ tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı TEDAŞ kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların TEDAŞ adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin TEDAŞ adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2025/324 Esas Tapu kayıt maliki Memnune KOÇ 'a ait Arsin ilçesi, Yalı Mahallesi 130 ada 22 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 11:55 Dosya No: 2025/329 Esas Tapu kayıt maliki SunaKARABIYIK, Selçuk ZENGİN, Afşin ZENGİN, Zehra İSKENDER, Rizvan ÖKSÜZ, Fatma ÖKSÜZ, Hüseyin Öksüz, Sedat ÖKSÜZ, Ayşe KALYONCU'ya ait Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 128 ada 31 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 10:53 Dosya No: 2025/327 Esas Tapu kayıt maliki Emine Öksüzoğlu, Zafer Öksüzoğlu, Ali Emre Öksüzoğlu, Aslıhan Altınışık, Ömer Öksüzoğlu, Nuray Genç, Süleyman Öksüzoğlu, Abdullah Öksüz, Adnan Öksüzoğlu, Sinan Öksüzoğlu'na ait Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 239 ada 7 parsel ile 128 ada 25 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 10:43 Dosya No: 2025/328 Esas Tapu kayıt maliki Nebahat Çebi, Aynur Nuroğlu, İbrahim Öksüz, Süleyman Öksüz, Muammer Öksüz, Enver Öksüz, Şaduman Öksüz'e ait Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 128 ada 33 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 10:38 Dosya No: 2025/331 Esas Tapu kayıt maliki Şeref Büyükkol'a ait Arsin ilçesi, Fatih Mahallesi 1152 ada 100 parsel ile 1082 ada 1 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 10:58 Dosya No: 2025/326 Esas Tapu kayıt maliki Emine Öksüzoğlu, Zafer Öksüzoğlu, Ali Emre Öksüzoğlu, Aslıhan Altınışık, Ömer Öksüzoğlu, Nuray Genç, Süleyman Öksüzoğlu, Abdullah Öksüz, Adnan Öksüzoğlu, Sinan Öksüzoğlu'na ait Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 239 ada 6 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 11:03 Dosya No: 2025/323 Esas Tapu kayıt maliki Emine Öksüzoğlu, Zafer Öksüzoğlu, Ali Emre Öksüzoğlu, Aslıhan Altınışık, Ömer Öksüzoğlu, Nuray Genç, Süleyman Öksüzoğlu, Abdullah Öksüz, Adnan Öksüzoğlu, Sinan Öksüzoğlu'na ait Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 129 ada 3 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 10:18 Dosya No: 2025/325 Esas Tapu kayıt maliki Yahya BİRİNCİ'ye ait Arsin ilçesi, Yalı Mahallesi 33 ada 33 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 10:23 Dosya No: 2025/332 Esas Tapu kayıt maliki Ekrem ŞEN'e ait Arsin ilçesi, Şankaya Mahallesi 243 ada 2 parsel sayılı taşınmazın TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 11:13 Dosya No: 2025/330 Esas Tapu kayıt malikleri ADEM MAZLUM AHMET CİRAV AHMET SAĞIR AHMET SAĞIROĞLU ALAHİTTİN YEŞİLYURT ALAİTTİN SAĞIROĞLU ALİ TURAN ALİ YILDIRIM ALİHAN SAĞIROĞLU ALİ İHSAN YEŞİLYURT ASİME BERBER ASİYE PEKER ASİYE USTAÖMER AYLA GÜRSOY AYLA TOKMAK AYSEL BAYRAK AYŞE ÖZER AYŞE SAĞIROĞLU AYŞE YERSİZ AYŞE BERİL SAĞIROĞLU AZİZ CAN SAĞIROĞLU BAHAR DOST BAYRAKTAR USTA BEHİRE ŞİMŞEK BİLAL CEMİL EROĞLU CEM GÜRSOY CEMAL EROĞLU CEMİL HACIHASANOĞLU CEMRE GÜRSOY DEMİRAKIN DAMLA TAŞKIN DİLEK PEKER ELİF BAYDAR EMİNE PEKER ENVER EROĞLU FATMA KALMUK FATMA USTA FATMA YILDIRIM GÖNÜL USTA GÜLTEN TEMEL GÜLÜZAR ONUR GÜLZADE ŞENGÜL HACER USTA HALİDE GÜRSOY ELMAS HALİL HACIHASANOĞLU HALİL İBRAHİM MAZLUM HAMDÜNE USTAÖMER HAMİ SAĞIR HASAN KURT HASAN SAĞIR HASAN ZEREN HASİBE KABA HATİCE AYGÜN HATİCE BAYDAR HATİCE ÖZÇELİK HAYATİ SALİMOĞLU HÜLYA GÜMRÜKCÜ HÜNGAR PEKER HÜSEYİN KURT İBRAHİM CİRAV İBRAHİM SAĞIR İLHAN TURAN KADİR BURAK SALİMOĞLU KAYHAN SAĞIROĞLU KAZIM GÜRKAN SAĞIROĞLU KERİMAN SAĞIROĞLU MALİKE ATASOY MEHMET EROĞLU MEHMET HACIHAMZAOĞLU MEHMET PEKER MEHMET HAKAN SAĞIROĞLU MEHMET SALİH TURAN MEHMET SERDAR SAĞIROĞLU MELAHAT BİTİK MELAHAT ÇELİK MELAHAT NUROĞLU MEMNÜNE COŞKUN MERYEM TOR MESUDE MAZLUM MİKHAT DALDABAN MUAMMER USTA MUHARREM SALİMOĞLU MUSA PEKER MUSTAFA GÜRSOY MUSTAFA MAZLUM MUSTAFA SAĞIR MUSTAFA SAĞIROĞLU MUSTAFA SALİMOĞLU MÜZEYYEN CİCERALİ NACİYE AYDIN NECEHAT GÜMRÜKÇÜOĞLU NEJMEDDİN YEŞİLYURT NERİMAN EROĞLU NEŞAT SAĞIR NEŞE YILMAZ NİHAT DALDABAN NURCAN GÜRSOY NURTEN ATAY NURTEN SAĞIROĞLU NÜRSEL SAĞIR ÖMER GÜRSOY ÖMER YEŞİLYURT PERİHAN MİLETLİ PINAR ÇİFÇİ RAHMİ SAĞIR RECEP PEKER REFİK USTAÖMER RÜVEYDA GÜRSOY SACİDE YOLOĞLU SADET ARDUÇ SADIK GÜRSOY SALİHA KARA SALİHA YILDIRIM SAVAŞ SAĞIR SEBAHAT USTAÖMER SEDAT DALDABAN SEMA ÇOLAK SEMA NUROĞLU SEMA SAĞIR SEMİHA SATIROĞLU SERDAR BAYDAR SÜLEYMAN SAĞIR SÜLEYMAN TAŞĞIN SÜMEYYE NİSANUR SAĞIROĞLU ŞADIMAN CİRAV ŞEFİKA YILMAZ ŞENOL HACIHASANOĞLU TACETTİN HACIHASANOĞLU TURAN CİRAV VAHDETTİN YEŞİLYURT YAKUP SAĞIROĞLU YAKUP USTAÖMER YILMAZ HACIHASANOĞLU YÜKSEL MAZLUM ZEHRA PEKER ZEKİ CİRAV ZEKİ USTAÖMER ZELİHA AYGÜN ZEYNEP ŞANLI'ya ait arsin ilçesi, yalı mahallesi 33 ada 39 parsel sayılı taşınmazın tedaş tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. duruşma günü ve saati: 08.01.2026 saat: 11:23 Dosya No: 2025/333 Esas Tapu kayıt malikleri Selçuk Turan, Hayriye Şahin, Mehmet Yaldız, Songül Turan ve Rahmi Mandıralı'ya ait Arsin ilçesi, Fatih Mahallesi 1081 ada 1 parsel sayılı taşınmaz TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat: 12:00 Dosya No: 2025/335 Esas Tapu kayıt malikleri Erdem Özer, Esra Özer, Kamil Özer, Gürkan Özer, Faruk Özer, Hakan Özer, Özcan Özer Nahide Durmuş, Nazan Ürenli, Hamide Albayrak, Sema Özden Özer, İsmail Özer, Neriman Özer, İbrahim Özer ve Leman Özer'e ait dava konusu Trabzon İli, Arsin İlçesi, Şankaya Mahallesi, 131 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz TEDAŞ tarafından kamulaştırılmaktadır. Duruşma günü ve saati: 08/01/2026-11:38 Dosya No: 2025/336 Esas Tapu kayıt malikleri Hacer Akgöğ, Ayşe Selim, Halil Özer, Meryem Özer ve Fatma Özer'e ait dava konusu Trabzon İli, Arsin İlçesi, Şankaya Mahallesi, 129 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma günü ve saati: 08/01/2026-11:58 Dosya No: 2025/334 Esas Tapu kayıt malikleri Neslihan Özyurt, Mustafa Taşğın, Serkan Taşğın, Süleyman Taşğın, Osman Taşkın, Süleyman Taşkın, Recep Taşkın, Selma Taşkın Abdulkadir Taşkın, Cemal Taşğın, Adnan Taşkın, Ömer Taşğın, Mahmut Emre Taşğın, NAciye Demirbaş, Sema Şanlı, Ayten Birinci Beyza Özyurt, Kadriye Ayyıldız, Yasemin Özyurt, Zehra Özyurt, Cemil Özyurt, Emine Osman, Keriman Büyükcivelek, Feride Tüysüz, Ersan Tüysüz, Ersin Tüysüz, Ercan Tüysüz Türkan Tüysüz, Bilal Tüysüz, Ahmet tüysüz, İsmail Tüysüz, Rıdvan Taşkın, Ayşegül Tellioğlu, Arzu Güler, Fatma Taşkın, Binnaz Taşğın, Alp Aslan Taşğın, Hakkı Taşğın, Seher Taşğın, Hamiye Taşğın, Rüştü Taşkın, Hamdüne Taşğın, Gülser Keleş, Seher Usta Pamuk Usta, Nebahat Ustaömer, Nurten Taşğın, Asiye Şimşek, Hanife Şimşek, Behire Aşıkoğlu, Firdevs Çivi 'e ait dava konusu Trabzon İli, Arsin İlçesi, Yalı Mahallesi, 33 ada, 38 parsel sayılı taşınmaz TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma günü ve saati: 08/01/2026 11:18 Dosya No: 2025/340 Esas Tapu kayıt malikleri Zehra Hacıhasanoğlu, Zahide Örnek Remziye Şengül, Esat Şengül, Nürseli Şengül, Sema Şengül'e ait Arsin ilçesi, Fatih Mahallesi 1063 ada 1 parsel sayılı taşınmaz TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat:11:53 Dosya No: 2025/362 Esas Tapu kayıt malikleri abdulkadir savaşkan, adnan cirav, ahmet canbakal, ahmet canbakal, ahmet hamzaoğlu, alahattin şengül, ali canbakal, ali canbakal, ali hisoğlu, ali şen, ali haydar şengül, ali yaşar yıldız, alper şengül, arzu kurt, asım canbakal, asiye canbakal, asuman öney, aydan kalender, aynur ese, ayşe canbakal, ayşe yıldız, ayşegül bulut, ayşegül şen, aytaç canbakal, ayten canbakal, bahriye yavuz, bediha tüysüz, berrin canbakal, birsel dumancı, burhan canbakal, burhan cirav, celal hamzaoğlu, cemal canbakkal, cemil canbakal, cevdet nuri şengül, coşkun canbakal, demet hisoğlu, derya ercihan, dilek şengül, dilek tansel, edibe yıldırım, ekrem şengül, elif hamzaoğlu, elmas canbakkal, elmas yavuzaslan, emanettin canbakal, emine aksoy, emine bekar, emine saruhan, emine şanlı, emine yılmaz, emre öney, emriye şengül, engin canbakal, engin canbakal, erden canbakal, erkan şen, erkan şengül, erol canbakal, ersin hisoğlu, ethem şengül, fatih cirav, fatih şengül, fatma güçmen, fatma hamzaoğlu, fatma yıldız, gönül saka, gülen erkol, gülen hamzaoğlu, güler canbakal, güleser yavuzaslan, gülhan canbakal, güller ustaömer, gülsen tokgöz, gülten ülker, günay baş, güner canbakal, güzen şengül, hadiye hamzaoğlu, hakan öney, hakan emre hamzaoğlu, hakkı öney, halük başoğlu, hamı fatih hamzaoğlu, hami başoğlu, hami canbakal, hamiye gümrükçü, handan şen köksal, hanım keleş, harika hamzaoğlu, hayati hamzaoğlu, hayriye şengül, hümeyra ağca, ilhan kayıkçı, ilknur yavuz, incilay pehlivan, irfan canbakal, irfan şengül, ismail şengül, ismet canbakal, jale hacıhasanoğlu, kaan öney, kadir canbakal, kaya canbakal, kazım canbakal, kebire yıldırım, kıymet canbakal, mehmet canbakal, mehmet güneş, mehmet salih şen, mehtap turgut, mejbure şengül, melike gülfem şengül, memduh cirav, meryem sır, metin savaşkan, mikbire canbakal, murat canbakal, murat yıldız, mustafa canbakal, mustafa hamzaoğlu, mustafa cem başoğlu, mustafa selami hamzaoğlu, muzaffer canbakal, mümin canbakal, müzeyyen yavuz, naci şengül, naciye canbakal, naciye güneş, naciye şengül, nadi şengül, nalan şen, nazmiye ataoğlu, nazmiye canbakal, nazmiye canbakal, nebahat canbakal, nebahat canbakal, nedim savaşkan, nejla hisoğlu, nermin güçlü, nermin şengül, nesrin canbakkal, nevin çakır, nevşen koç, nihan canbakal ataoğlu, nuran cirav, nuray canbakkal, nuray yıldız, nurbanu canbakal, nurettin cirav, nurhayat sağıroğlu, olcay canbakal, orhan canbakal, orhan kayıkçı, osman şengül, ömer canbakal, özlem kul, öznur kartal, pervin şerit, rahmiye alemdaroğlu, recep şengül, rengin şengül, rıdvan şengül, rüveyde beşer, sabip canbakkal, sabire aktürk, safa şen, saffet hülya canbakal tütüncü, saime durmuş, sami canbakal, sami canbakal, sami hisoğlu, samim canbakal, saniye ayşe çelik, savaş güneş, sebahattin canbakkal, selahattin canbakkal, selahittin hamzaoğlu, selma koşat, selma sarıkurt, sema öztaş, serpil uzunali, sevgi kalaycı, sevim canbakal, sevim çimşitoğlu, sevim karaçengel, sevinç canbakal, soner canbakal, suat canbakal, şadıman eroğlu, şadiye abdioğlu, şadiye başoğlu, şafak canbakal, şöhret şengül, şüle canbakal, teyfik canbakal, tolga şengül, tuğçe canbakal, turan başoğlu, vedia canbakal, yakup canbakkal, yasemin canbakkal, yasin canbakal, yaşar hürriyet hamzaoğlu, yılmaz şengül, zehra canbakal, zehra canbakal, zehra cirav, zehra çakır, zehra eşin, zehra kurt, zehra şen, zekai alemdaroğlu, zeki alemdaroğlu, zeliha çelik, zeliha hisoğlu'na ait Arsin ilçesi, cumhuriyet Mahallesi 9 ada 23 parsel sayılı taşınmaz TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 08.01.2026 Saat:11:33 Dosya No: 2025/339 Esas Tapu kayıt maliki Zeynel Abidin BEKTAŞ'a ait dava konusu Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mahallesi, 107 ada, 10, 11 ve 12 parsel sayılı taşınmaz TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma günü ve saati: 08/01/2026 11:43 Dosya No: 2025/338 Esas 2025/357 ESAS Tapu kayıt maliki Sabri BÜYÜKKOL'a ait dava konusu Trabzon İli, Arsin İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 117 ada, 24 parsel sayılı taşınmaz TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma günü ve saati: 08/01/2026 12:03 Tapu kayıt maliki Yunus Şimşek'e ait dava konusu Trabzon İli, Arsin İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 117 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz TEDAŞ tarafından kamulaştırılmak istentmektedir. Duruşma günü ve saati: 08/01/2026-09:55

Basın No: ILN02358082

#ilan.gov.tr