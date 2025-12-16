T.C.ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , ESRA MURATHANOĞLU GÜNDÜZ ile Davalı, MEHMET GÜNDÜZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı MEHMET GÜNDÜZ'e

Dava şartları açısından her hangi bir eksiklik bulunmadığı kabul edilmekle, bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, Davaya ilişkin ilk itiraz bulunmadığı görülmekle, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, Ön inceleme aşamasında yapılacak başka işlem kalmadığından tahkikat aşamasına geçilmesine, Duruşmada hazır bulunanlar tarafından HMK'nın 140/3. maddesi gereğince tutanağın imza altına alınmasına, tahkikat aşamasının bu duruşma tutanağı esas alınarak yürütülmesine, Tarafların tahkikat duruşmasında geçerli mazereti olmaksızın hazır bulunmaması halinde HMK'nın 150. maddesi gereğince dosyanın işlemden kaldırılabileceğinin veya yargılamaya yokluklarında devam edilebileceğinin ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerinin ayrı ayrı ihtarına, (hazır olanlara ihtarat yapıldı) HMK. 147/2 maddesi gereğince, taraflara belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150. madde saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, (hazır olanlara ihtarat yapıldı Taraflara varsa tanıklarının isim ve adresleri ile hangi konuda bilgisine başvurulacağını açıklanması için 2 haftalık kesin süre verilmesine, bu süreye uyulmadığı takdirde tanık deliline dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağının ayrı ayrı ihtarına, (ihtarat yapıldı, sonuçları anlatıldı. Kesin süre içerisinde tanık isimleri bildirildiğinde ve her bir tanık için ayrı ayrı 400,00'şer TL delil avansı mahkeme veznesine yatırıldığı takdirde tanıklar adına tebligat/talimat işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

"HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150. madde saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği" ihtar olunur" ihtarının adı geçen davalı MEHMET GÜNDÜZ'e tahkikat duruşmasının (05/02/2026 günü saat 10:40 günü yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

