T.C. KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/977 Esas

İLAN METNİ

Davacı , ATİYE KARAKAYA ile Davalılar , SAMER MSLMANİ, KARATAY İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanmadan Sonra Açılan (Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin) davası nedeniyle; Davalı Samer MSLMANİ'ye tebligat yapılamadığı için ilanen tebligata karar verilmiş olup ön inceleme duruşma günü olan 20/02/2026 günü saat 10:20'de yapılacak olan duruşmaya "Davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz taktirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu" Davalı Samer MSLMANİ'ye ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02357682

#ilan.gov.tr