T.C. SAMSUN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI



İHALE İLANI

1-İhale Konusu

İlimiz Ladik İlçesi Soğanlı Mahallesi Boğaz Mevkiinde Y:247142 X: 4528283 koordinatlarında bulunan yeraltı kaynak suyunun yıllık 112.583 m³'lük kısmı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile 5 yıllığına kiralanmak üzere ihale edilecektir

İlk Yıl Kira Bedeli (2025 yılı muhammen bedel: 16.950.000,00 TL ( Onaltımilyondokuzyüzellibintürklirası)

Geçici Teminat Tutarı: 508.500,00 TL( Beşyüzsekizbinbeşyüztürklirası)

Şartname Bedeli: 5000,00 TL (Beşbintürklirası)

2- İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin:

a)Adı: Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

b)Adresi: Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı No:24 Atakum/SAMSUN

c) Telefon: 0 362 437 08 48

d) Faks: 0 362 437 08 55

e) Elektronik posta adresi: bilgi@samsunyikob.gov.tr

f) İlgili diğer personel: Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden gerekli bilgiler alınabilir.

3-İhaleye İlişkin Bilgiler

a)İşin Adı: Doğal kaynak suyunun(şişeleme amaçlı) kiralanması

b)Usulü: Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma)

c) Tekliflerin Sunulacağı Adres: Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı No:24 Atakum/Samsun adresindeki Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonu

d)İhale Yeri ve Saati: İhale, 22/12/2025 Pazartesi günü saat:14.00'te Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı No:24 Atakum/Samsun adresindeki Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hizmet binasındaki 3. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

e) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek 22/12/2025 Pazartesi günü saat:14.00'e kadar, Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı No:24 Atakum/Samsun adresindeki Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Odasındaki İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

f) Posta ile gönderilecek tekliflerin belirtilen saate kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada gecikme olması durumunda teklifler ihale komisyonuna alınmayacaktır.

4- İhaleye katılabilme şartları

İhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim edilmiş olması ve tekliflerin, kapalı zarf içinde ihale günü saat 14:00'e kadar toplantı salonunda ihale komisyonuna teslim edilecektir.

-Dış Zarf:

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti (Statüsünde Doğal Su Kaynaklarını, İçme Suyu Amacı ile ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalı)

- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı belgeyi ibraz etmeleri.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı belgeyi ibraz etmeleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

g) Şartnamede belirlenen geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuzu veya Kanunda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilebilecek teminat mektubu vermesi.

h) Her sayfası imzalanmış, en son sayfaya okudum ibaresi konularak imzalanmış ihale şartnamesi ve şartnameyi satın aldığına dair makbuzu.

ı) Mali Yeterlilik Belgesi (Banka hesapları, tapu belgeleri, banka referans mektubu vb.)

i) Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belge.

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

-İç Zarf (Teklif Mektubu): Teklif Mektubun aslı verilecektir. Teklif Mektubu'nun, örneğe uygun olarak rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak ve kısaltmadan açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve İsteklinin ticaret unvanının yazılmış olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından kaşelenip imzalanmış olması zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Teklif Mektubu'nun, tüm ortakların ticari unvanının yazılmış ve kaşelenmiş olması ve tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından imzalanmış olması zorunludur.

Madde 5- Mali Yeterlilik Belgesi

İstekliler en az tahmin edilen ilk yıl kira bedeli olan 16.950.000,00 TL tutarındaki mali yeterlilik belgesini (banka referans mektubu) teklif dosyası içerisinde ihale komisyonuna ibraz edecektir.

Madde 6- İdarenin Yetkisi

Doğal Kaynak Suyunun kiralanma süresi 5 yıldır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

Detaylı bilgi, ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısı, mesai saatleri içinde Denizevleri Mah. Atatürk Bulvarı No:24 Atakum/SAMSUN adresindeki Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02353748

#ilan.gov.tr