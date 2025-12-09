T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/262 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/262 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adana İl, Seyhan İlçe, Kurtuluş Mahallesi, 1469 Ada, 455 Parsel, 7. Kat 22 NoluBağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın girişi mimari projesinde zemin kat batı cephede yer almaktadır. Giriş bölümünde camlı demir doğrama kapı mevcut olup binada toplam 1 adet asansör yer almaktadır. 92/3621 arsa paylı 7 Kat 22 bağımsız bölüm numaralı Mesken, mahallinde sağlanan bina girişine göre sol tarafta asansörden çıkınca sol tarafta konumludur.Taşınmazın onaylı mimari projesine göre, salon, mutfak, antre, hol, 3 oda, banyo, wc ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık net 140 m2, brüt 124 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazın iç mekan özellikleri salon, mutfak ve odalarda yer döşemesi seramik, duvarlar saten boya, antre ve holde yerler seramik, Islak zeminlerde yer ve duvarlar seramik, banyoda klozet, duşakabin ve hilton lavabo mevcuttur. Taşınmazın İç kapılar ahşap panel, dış kapısı çelik kapı, pencereler ise pvc doğramadır. Mutfakta tezgahı mermer, dolaplar hazır imalattır.

Adresi :Gazipaşa Mah. M. Kemal Paşa Bulvarı No: 29BKat: 7 Daire No:22 Uavt No:1072601824Seyhan/ADANA

Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 1.207,00 m2 Mesken: Net 140 m2, brüt 124 m2 kullanım alanlıdır.

Arsa Payı : 92/3621

İmar Durumu: E:2,40 Taks:0,40, Ayrık Nizam,Konut+ Ticaret Alanı

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02354526

#ilan.gov.tr