T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2024/204 Esas

DAVALI : VELİ KAN

Davacı Fatma Dilek Kahraman tarafından, davalılar Veli Kan ve diğerleri hakkında Mahkememize açılan Muhdesatın aidiyetinin tespiti davasında, davalılardan Veli Kan Yurt Dışı Adresi olan Toronto'ya iki kez tebligat çıkartılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden Türkiye ve Yurt dışında faaliyet gösteren gazetelerin birinde dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi İncek Mah. Cilt No: 19 Sayfa No: 1794, 112839 ada 27 parsel numaralı 2185.00 metre kare olmak üzere "arsa" niteliğindeki gayrimenkulde davacı ve davalılar müştereken malik olup, bahse konu arsa üzerinde bir adet "büyük ev" bulunmakla birlikte muhdesatların tümü davacı tarafından tek başına karşılandığından ve bu yapı davacı tarafından uzunca bir süre kullanıldığı için aidiyeti konusunda taşınmazda bulunan ortaklar için ortaklığın giderilmesi için Gölbaşı Sulh Hukuk Mahkemesine 2021/992 esas sayılı dosya ile dava açıldığı, o nedenle belirtilen arsa üzerindeki evin davacıya ait olduğunun tespiti için Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır.

Mahkememizin 2024/204 esas sayılı dosyamızın 05/06/2024 tarihli tensip zaptı düzenlenmiş olup tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 140 VD Maddeleri gereğince cevap dilekçenizi sunmanız , delillerinizi bildirmeniz aksi durumda cevap dilekçesi sunma hakkını kaybedeceğiniz ve delillerinizi karşı tarafın muvafakati olmadan bildiremeyeceğiniz hususu ;

Duruşma Günü: 10/02/2026 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. 28/11/2025

Basın No:ILN02348846

