T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/230 Esas 26.11.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile SAKARYA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili, Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/06/2014 tarih 2014/816 Esas 2014/867 Karar sayılı kararı ile kendilerine Sakarya Defterdarı Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün kayyım olarak atandığını, Sakarya ili, Serdivan ilçesi, Cumhuriyet mahallesi 2470 ada 60 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Ahmed: oğlu Hüseyin oğlunun M.K.'nun 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesini, kayyım karar tarihi üzerinden 10 yıl geçmesi nedeniyle 4721 Sayılı TMK'nun 588.md gereğince söz konusu taşınmazın satış bedeli T.Vakıflar Bankası TAO Yenikent Sakarya Şubesinde TR270001500158018022845254 İBAN nolu vadeli hesaba yatırılan ve 19/09/2025 vade tarihi itibariyle biriken kayyımca yönetilen 52.774,66TL'nin Hazineye intikaline karar verilmesini talep ve dava etmekle; Ahmed: oğlu hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/230 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur. 26.11.2025

